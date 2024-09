VÍDEO: Ivete beija e canta parceria inédita com Liniker no Rock in Rio

Abrindo o “Dia Delas” no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 nesta sexta-feira (20), Ivete Sangalo surpreendeu o público cantando uma música inédita em parceria com a cantora Liniker. Durante a apresentação ‘Veveta’ ainda deu um selinho na outra artista e os fãs celebraram.

A canção se chama “Seus Recados” e já se encontra disponível em todas as plataformas de streaming. A música lembra o pop do álbum “Caju”, disco que fez Liniker virar um dos nomes mais comentados do país recentemente.

Confira o vídeo do momento:

Sente o poder desse dueto! Ivete Sangalo e Liniker juntas, o feat perfeito que a gente não sabia que precisava até ouvir. Que momento lindo no #RockInRio. Quem não queria um selinho da Mainha? Liniker zerou o game.💋 (🎥: Multishow + Globoplay) #GlossNoRockInRio



Confira a música "Seus Recados":

Durante o show, Ivete ainda voou sobre a plateia presa a cordas e levou o público ao delírio cantando hits do carnaval como “Macetando”, "Tempo de Alegria” e "Acelera Aê”. Ao fim da apresentação, a cantora presenteou os fãs com uma aparição de suas filhas gêmeas, Marina e Helena.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)