Festa Energizadah, com Renah, volta em edição especial com show inédito e tributo a Rita Lee

A festa Energizadah, criada e estrelada por Renah, alter ego da cantora paraense Renata Del Pinho, irá ocorrer neste sábado, 05, na Casa Apoena. O evento une sonoridade potente, performances marcantes e mensagens edificantes, além de um repertório voltado para temas como resiliência, paz e harmonia, começa a partir das 21h. Os ingressos estão à venda pelo site Sympla, com valores acessíveis.

Nesta edição, a festa Energizadah apresenta dois shows principais: o show autoral da Renah, com participações especiais de Jeff Moraes, Layse e Renan de Pinho; e o espetáculo Jardins da Babilônia, um tributo à rainha do rock brasileiro Rita Lee, em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no próximo dia 13 de julho.

“O formato da festa tem sido assim: dois shows. Um é o show da Renah, com músicas conhecidas do público e faixas autorais do álbum Energia. E nesse show a gente sempre convida artistas da cena paraense. Nesta edição estarão com a gente o Jeff Moraes, a Layse e o próprio Renan.”

Já no tributo à cantora Rita Lee, Renah divide o palco com o cantor Nean Galuccio, e conta, ainda, com as participações especiais das cantoras Gigi Furtado e Iara Mê. O show vai revisitar clássicos da discografia da diva do rock brasileiro com uma nova roupagem. A montagem marca, ainda, o reencontro de Renah e Nean, que assinaram um projeto pela primeira vez há 10 anos.

“O segundo show é sempre um tributo. Já fizemos para o Tim Maia e agora vamos homenagear a Rita Lee com o show Jardins da Babilônia. Como julho é o mês do rock, a escolha veio muito naturalmente. E esse show eu vou dividir com o Nean Galuccio, um grande parceiro que a música me deu", conta Renah.

Nova Sonoridade

Um dos pontos altos da noite será o lançamento oficial da sonoridade “Flash-Xibé”. Uma fusão inédita entre disco music e ritmos paraenses, como carimbó, guitarrada e lambada. A proposta, idealizada em 2017 por Renata Del Pinho e o produtor musical Félix Robatto, agora ganha forma como um movimento sonoro que promete inovar e contagiar o público da cena musical de Belém.

"A ideia do Félix era trabalhar dentro da disco, porque ele via em mim uma voz que pudesse trabalhar, que pudesse cantar disco music. Uma voz potente, uma voz forte, enfim, e ele via isso em mim. Só que o Félix é um cara muito regional, ele é muito daqui. Então naturalmente essa mistura foi acontecendo. Eu já vinha colocando pequenos traços da ideia no meu álbum anterior, o Energia, também produzido pelo Félix. Mas agora a ideia é trazer isso, deixar isso bem evidente, não deixar mais sutil. A gente quer mostrar para o público essa mistura", ressalta a artista.

Agende-se

Data: sábado, 05

Horário: 21h

Local: Casa Apoena - Rua São Boaventura, 171, no bairro da Cidade Velha

Ingressos: Sympla / (47) 99763-1718