Sheila Mello diz que teve affair com Jacaré na época do grupo 'É o Tchan'

A dançarina Sheila Mello afirmou que teve um affair com o ex-colega de grupo Jacaré durante o período em que os dois integravam o “É o Tchan!”. A revelação foi feita na última terça-feira (1º), durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro no YouTube.

VEJA MAIS

Segundo Sheila, os dois viveram um breve envolvimento na época em que faziam parte da banda. “É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim. A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou”, declarou na entrevista.

Mesmo após o romance, ela disse que o vínculo entre os dois se manteve próximo ao longo dos anos. “Eu fui madrinha do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento”, comentou.

A ex-dançarina contou que os demais integrantes do grupo sabiam do relacionamento, mas o assunto não era público até então. Sheila também comentou que a relação entre os dois começou com uma amizade forte e de confiança.

“Tirando os meus irmãos, ele é a pessoa por quem eu tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas”, disse.

Em um momento do podcast, Sheila relembrou um episódio em que Jacaré interveio após ela tratar um segurança de forma ríspida. “Me segurou pelo braço, começou a me sacudir e disse: ‘Sinhá doida, vá pedir desculpas agora!’”, contou.