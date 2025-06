Sheila Mello marca presença no Mangueirão para torcer pelo Remo

A noite de domingo ganhou um brilho extra no Mangueirão. Sheila Mello, eterna loira do É o Tchan e ícone dos anos 2000, está no estádio para acompanhar de perto o duelo entre Remo e Operário, pela 11ª rodada da Série B. A artista desembarcou em Belém especialmente para prestigiar o Leão.

Cercada por convidados e fãs que rapidamente reconheceram a musa e pediram fotos, Sheila revelou que está animada para viver a energia da torcida azulina. "Torcida do Leão, daqui há pouquinho estarei no Mangueirão com vocês", publicou em suas redes sociais antes de entrar no estádio.