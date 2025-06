Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/06) pela Série B

Athletico x Atlético disputam hoje, domingo (08/06), a 11° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico PR x Atlético GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletico soma na Série B um total de 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 14 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o Atlético acumula na competição 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos.

Athletico (PR) x Atlético (GO): prováveis escalações

Athletico: Mycael; Kauã Moares, Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Falcão (Zapelli) e Giuliano; Tevis, Leozinho e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hellmann.

Atlético: Vladimir; Ruan Teixeira, Alix, Matheus Felipe e Conrado; Rhaldney, Willian Maranhão (Luizão) e Robert (Shaylon); William Pottker, Federico Martínez e Sandro Lima. Técnico: Fábio Matias.

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x Atlético Goianiense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 08 de junho de 2025, 18h