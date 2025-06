Goiás x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/06) pela Série B

Goiás x Volta Redonda disputam hoje, domingo (08/06), a 11° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Volta Redonda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Goiás lidera a Série B com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Volta Redonda soma 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

Goiás x Volta Redonda: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Willean Lepo; Marcão, Juninho e Rafael Gava (Arthur Caíke); Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sánchez; André Luiz, Robinho e Raí; Mirandinha e Ítalo Carvalho.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Volta Redonda

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 08 de junho de 2025, 16h