Leão encara confronto direto pelo G4 com trio de interinos à beira do campo

O domingo (8) será de jogo grande e de clima diferente no Mangueirão. Pela 11ª rodada da Série B, o Remo recebe o Operário às 19h, num confronto direto por vaga no G4. Mas o que deveria ser mais uma batalha importante na campanha azulina rumo ao acesso será também o início de um novo (e inesperado) ciclo. O técnico Daniel Paulista, que vinha sendo peça-chave na boa fase do clube, pediu desligamento após o treino da última sexta-feira (6) e não comanda o time na partida.

Daniel aceitou uma proposta do Sport Recife, clube que já dirigiu anteriormente, e deixará Belém ao lado de toda a comissão técnica. O Sport irá arcar com a multa rescisória prevista em contrato, e a decisão foi comunicada oficialmente na sexta. A saída surpreende, sobretudo pelo momento vivido pelo Leão. O treinador chegou, implementou um estilo de jogo eficiente, foi campeão paraense e iniciou a Série B com nove jogos de invencibilidade, perdendo apenas na rodada passada, para o CRB. A relação com a torcida era de confiança e expectativa, que agora dá lugar à frustração.

Sem Daniel, a equipe será comandada interinamente pelos auxiliares Flávio Garcia, Mariozinho e pelo preparador físico Rafael Raposo. Em campo, o Remo também deve ter desfalque. Caio Vinícius segue em recuperação de lesão e deve dar lugar novamente a Luan Martins, que foi titular no último jogo. No ataque, a dúvida é por Felipe Vizeu ou Adaílton, para jogar ao lado de Pavani e o artilheiro Pedro Rocha.

Do outro lado, o Operário chega ao Mangueirão pressionado, mas ainda bem colocado na tabela. O time de Bruno Pivetti está na décima posição, quatro pontos atrás do G4, e pode encostar no próprio Remo em caso de vitória. O reforço do volante Thiaguinho, recém-apresentado, pode pintar no banco de reservas como opção, já que Jacy, ex-Paysandu, foi negociado com o Coritiba.

Ficha técnica

Série B

11ª Rodada

Remo x Operário

Horário: 19h

Local: Mangueirão

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Provável time do Remo:

Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo, Alvariño e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro, Pavani; Adailton e Pedro Rocha. Técnico: Flávio Garcia, Mariozinho e Rafael Raposo (interinos).

Provável time do Operário:

Elias, Thales, Joseph, Allan Godoi e Gabriel Feliciano; Fransérgio, Zuluaga e Boschilia; Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues), Daniel Amorim e Allano. Técnico: Bruno Pivetti.