Executivo do Remo, Marcos Braz diz que clube vai escolher técnico com 'calma e tranquilidade'

O Remo perdeu o treinador Daniel Paulista para o Sport-PE em meio a uma boa campanha na Série B. O cenário pode preocupar o torcedor e a direção do clube, já que, nesta primeira etapa do campeonato, o trabalho do técnico vinha dando bons resultados. Por conta disso, Marcos Braz, executivo de futebol da equipe, destacou que o time azulino vai escolher o substituto com muita calma e seriedade.

"O treinador [Paulista] treinou normalmente o time hoje [sexta-feira], à tarde, entendeu que deveria se desligar e aceitou a proposta da qual já vinha conversando com o Sport. É um cenário comum no futebol e que exige tranquilidade", afirmou Braz.

"Amanhã [sábado], a gente tem as atividades normalmente, vamos para o jogo. Com calma, vamos decidir o [próximo] treinador, com muita calma e tranquilidade. O que não pode é trazer um técnico que não esteja à altura da história do Remo", completou o executivo azulino.

O clube anunciou a saída do técnico na última sexta-feira (6). Na nota, o time afirmou que Daniel Paulista "pediu desligamento do Clube de forma irredutível" para ir para o Sport-PE, que atualmente está na lanterna da Série A.

No time azulino, Paulista conquistou o Campeonato Paraense e deixou a equipe na sexta colocação da tabela da Série B, com uma campanha de quatro vitórias, cinco empates e uma derrota.

No próximo domingo (8), o Remo encara o Operário-PR, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida é importante, pois a equipe precisa vencer para se recuperar da derrota para o CRB-AL e buscar o retorno ao G-4. Quem comandará o Leão Azul será o auxiliar-técnico Flávio Garcia.