Mesmo após derrota, Sandro Forner aposta na recuperação do Paysandu na Série B

Após mais uma derrota do Paysandu na Série B, desta vez para o Cuiabá, o técnico interino Sandro Forner admitiu o incômodo com a sequência de resultados negativos, mas disse acreditar na recuperação do time, que segue na lanterna da competição, com apenas 4 pontos em 11 jogos e o pior ataque da competição.

“Acho que a gente fica triste tanto quanto o torcedor, porque são muitos jogos sem vencer e incomoda a todos, não só a torcida, mas quem está no clube”, afirmou Forner. “Sempre acontece alguma coisa, são várias dificuldades que já falamos, não vou ficar repetindo, mas acredito na recuperação”, disse.

A equipe, que entrou com uma série de improvisos devido ao número de atletas lesionados e outros que pediram para deixar o clube, sofreu mais uma vez com um gol no fim do jogo, situação que, segundo o treinador, tem pesado emocionalmente nos atletas. “Passa aquele filme na cabeça do jogador, que sempre em algum momento, por mais que você faça, por mais que você se esforce, as coisas não vêm acontecendo”, disse.

Forner também destacou que o elenco está sendo reestruturado e conta com reforços em fase de integração. “Temos muitos jogos ainda, sabemos que é um caminho difícil, mas temos que continuar trabalhando. Temos o professor chegando também, temos alguns jogadores que hoje estrearam e mais alguns que vão chegar.”

Sobre a estratégia adotada contra o Cuiabá, ele explicou: “Optamos por não fazer essa saída para não dar essa oportunidade para o Cuiabá e tentar pegar essa segunda bola e jogar. Muitas vezes conseguimos, mas não conseguimos progredir”, disse.

Ele ainda ressaltou que o adversário teve dificuldade para furar o sistema defensivo bicolor. “Cuiabá não estava conseguindo entrar na defesa, tentou chutes de longe, sem muito perigo”, disse Forner.

O próximo compromisso do Paysandu será contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na próxima sexta-feira (13), em Belém. Mesmo se vencer, o time não sairá do Z4.