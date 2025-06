Remo faz proposta por atacante da Série A, mas negociação emperra; saiba detalhes

No mercado e com a chegada do novo executivo Marcos Braz, o Remo tenta a contratação de mais um atacante nesta janela. Depois de fechar com Matheus Davó, o Leão Azul quer a contratação do jogador Carlinhos, de 28 anos, que está no Vitória-BA, na disputa da Série A do Brasileirão, porém, a negociação emperrou. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com uma fonte interna do clube.

Carlinhos pertence ao Flamengo-RJ e está emprestado ao clube baiano desde o início da temporada, porém, não vem conseguindo ter sequência no Leão da Barra e, sua última partida pela equipe nordestina ocorreu no dia 14 de maio, contra o Cerro Largo, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana.

O Vitória pensa em não permanecer com o atleta e uma possibilidade é devolvê-lo ao Flamengo, o clube da Gávea, por sua vez, quer que ele fique no Vitória, mas também procura um outro clube que banque os salários de Carlinhos. O Remo possui interesse no atleta, tanto que dirigentes e o jogador já conversaram, porém, nos últimos dias as negociações esfriaram.

A questão familiar está pesando na negociação, já que a família de Carlinhos está adaptada em Salvador (BA). O Remo emitiu ao atacante uma proposta e aguarda a decisão do jogador. Carlinhos, por sua vez, se mostrou propenso a permanecer no clube e lutar por mais oportunidades, caso não tenha seu vínculo encerrado pelo Vitória.

Nessa temporada Carlinhos realizou 19 partidas com a camisa do Leão da Barra, sendo apenas cinco como titular, marcando quatro gols e nenhuma assistência.