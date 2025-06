Torcida: Remo arrecadou R$ 2 milhões a mais que o Paysandu na Série B; veja os números

A Série B do Campeonato Brasileiro completou 10 rodadas e, após 19 anos, Remo e Paysandu disputam a competição que coloca, nesse momento, a equipe azulina brigando pelo acesso e o time bicolor lutando contra o rebaixamento. E se em campo o Remo vai bem, fora das quatro linhas, nas arquibancadas, o Leão é soberano. O clube é o líder do ranking de público na Série B e isso é visto nas arrecadações do clube, que faturou R$ 2 milhões a mais que o Paysandu, seu maior rival.

O “Clássico Rei da Amazônia” é motivo de disputa em todos os âmbitos e no quesito arrecadação, o Remo vem dando um “passeio” no Paysandu. Nessa Série B, de acordo com os dados do site Sr. Goool, o Leão Azul arrecadou R$ 3.876.642 em cinco jogos disputados em Belém, tendo uma média de R$ 775.328,40 por jogo.

Já o Paysandu, nos mesmos cinco jogos em Belém, teve um faturamento bruto das rendas de R$ 1.741.750. Somando o arrecadado pelo Remo e o que o Paysandu faturou, a diferença a favor da equipe azulina é de R$ 2.134.892. Com a arrecadação alta, aumento do programa sócio-torcedor, que está próximo doa 8 mil adimplentes, segundo o jornalista Carlos Ferreira, mais dinheiro em caixa e maior poder de contratação no mercado.

Na Série B o Remo lidera o ranking de público. Em cinco partidas como mandante, o Leão Azul levou 105.337 torcedores pagantes, obtendo uma média de 21.067 torcedores por partida. Atrás do Remo estão o Coritiba-PR (20.790 torcedores por jogo), Athletico-PR (14.070) e o Paysandu (13.209).

Torcida do Remo vem comparecendo e apoiando a equipe na Série B (Thiago Gomes / O Liberal)

A média azulina pode aumentar neste final de semana, já que o Leão terá compromisso em casa, no domingo (8), às 19h, contra o Operário-PR, pela 11ª rodada da Série B. Os ingressos para a partida estão disponíveis no valor de R$ 40 a arquibancada (individual) e R$ 80 a cadeira (individual). Também estão disponíveis os ingressos duplos, com vendas até nesta sexta-feira (6), sendo R$ 60 (dois ingressos de arquibancada) e R$ 120 (dois bilhetes de cadeiras). Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana.