Remo integra seleto grupo sem cartões vermelhos na Série B após 10 rodadas

O Clube do Remo está entre os quatro times que passaram as dez primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 sem receber nenhum cartão vermelho. Além do Leão Azul, CRB, Volta Redonda e Chapecoense também mantêm a ficha limpa até agora.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Apesar do bom desempenho disciplinar, o momento é de atenção para os azulinos. O Remo ocupa atualmente a sexta colocação na tabela, com 17 pontos conquistados. Foram quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, justamente na última rodada, quando perdeu para o CRB, em Alagoas, por 2 a 0. O resultado custou a invencibilidade da equipe na competição e também a saída do G-4, a zona de acesso à Série A.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Remo x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/06) pela Série B]]

O foco agora está no duelo do próximo domingo, contra o Operário, no Mangueirão. A partida é considerada crucial para as pretensões do time na Série B. Caso seja derrotado, o Leão poderá ser ultrapassado pelo próprio adversário e corre risco de cair para além da décima colocação. O campeonato está muito equilibrado, com pouca diferença de pontos entre os primeiros colocados e o meio da tabela.

Além de não ter recebido cartões vermelhos, o Remo também se destaca entre os times mais disciplinados no ranking de cartões amarelos. A equipe acumula 20 advertências, atrás apenas da Chapecoense, que lidera com 16. O Paysandu, maior rival, aparece bem distante nesse ranking, com 22 amarelos e um vermelho.