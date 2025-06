Jaderson e Maxwell iniciam transição após lesões e fazem trabalhos no campo

O Remo poderá voltar a contar com os atletas Jaderson e Maxwell em breve. Os jogadores retornaram aos treinos no campo após ficarem afastados devido a lesões. Ambos iniciaram os trabalhos no gramado do Baenão e fazem a transição com a equipe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance do Leão Azul (NASP).

O atacante Maxwell está afastado desde o dia 25 de abril, quando deixou o duelo contra o Criciúma-SC, pela quinta rodada da Série B, com uma fratura diafisária da clavícula direita e luxação acrômio-clavicular esquerda. Segundo o próprio Remo, o jogador não precisou passar por cirurgia, mas o retorno aos jogos estava previsto para cerca de três meses.

Apesar do tempo estimado, o atacante retomou as atividades no gramado, e sua evolução será analisada pelo departamento médico do clube.

Já a situação do volante Jaderson é mais delicada. Apesar de ter retornado aos trabalhos no campo, o jogador ainda não treina com bola. Ele ficou cerca de nove dias internado, sendo sete na UTI, após um choque de cabeça com o zagueiro Novillo, do Paysandu, na primeira partida da final do Parazão. O atleta teve um sangramento cerebral e precisa seguir um processo de recuperação com mais atenção e cuidado.

Jaderson não pode sofrer nenhum tipo de trauma na cabeça; por isso, ainda não treina com bola. O clube ainda não sabe exatamente quando o jogador poderá voltar a atuar, mas há a expectativa de que o volante retorne no início do segundo semestre.

O retorno do atleta é muito aguardado pelos torcedores. Jaderson se tornou um dos principais jogadores da equipe azulina desde a temporada passada. Neste ano, ele disputou 19 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.