Jogador do Remo, Jaderson recebe alta após internação, sangramento no cérebro e UTI

O atleta Jaderson Flores do Reis recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16), após apresentar evolução satisfatória no quadro clínico desde sua internação no Hospital Porto Dias, em Belém. Ele estava sob cuidados médicos desde o dia do trauma. O jogador, que atua pelo Clube do Remo, estava em tratamento desde o último dia 4, quando sofreu um traumatismo craniano após choque com o zagueiro Joaquín Novillo, do Paysandu, durante o segundo tempo da partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo venceu o clássico por 3 a 2.

De acordo com boletim médico, novos exames de imagem, incluindo tomografia computadorizada, demonstraram resposta muito favorável ao tratamento. Jaderson foi reavaliado pelo neurocirurgião responsável pelo caso, Dr. Amilton Araújo, que confirmou a boa evolução neurológica, sem a presença de déficits.

Ainda segundo a equipe médica, o atleta encontra-se clinicamente muito bem e continuará sob acompanhamento ambulatorial, com foco na reabilitação completa. "Seguiremos acompanhando sua reabilitação com a atenção necessária para garantir sua plena recuperação", informa a nota do hospital.