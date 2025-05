Oeiras do Pará sedia abertura regional dos Jogos Abertos Joapa

Na noite da última quinta-feira (15), o município de Oeiras do Pará foi palco da cerimônia que marcou o início da etapa regional Marajó I da 14ª edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa). A competição, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), teve uma abertura festiva e cultural, reunindo centenas de atletas e representantes de várias cidades da região.

O evento foi realizado no Ginásio Admir Rodrigues e contou com a participação de cerca de 520 atletas, além de apresentações culturais que destacaram as tradições do Marajó. Delegações de municípios como Bagre, Breves, Curralinho, Melgaço, Ponta de Pedras, São Sebastião da Boa Vista e da própria cidade anfitriã marcaram presença. O público também pôde prestigiar apresentações do grupo Araticu e a tradicional dança do Boto, elementos culturais que reforçaram o espírito de integração.

ASSISTA

Esporte como política pública

Para o secretário da Seel, Cássio Andrade, a realização dos jogos no Marajó é mais do que uma competição esportiva, é uma política de valorização da cidadania:

“Um momento de muita alegria ver esse ginásio lotado e bonito com a participação de sete municípios do arquipélago do Marajó. O Joapa é a maior competição do esporte amador, realizada pelo Governo do Estado, através da Seel. O esporte é uma das prioridades para levar cidadania, lazer, integração, fomento e união por meio de competições esportivas. Viva o Joapa, viva a todos vocês atletas”.

VEJA MAIS

Diversas modalidades e alcance estadual

A competição contempla modalidades como vôlei, futsal, futebol de areia, basquete, handebol e tênis de mesa. O Joapa se estende pelos 144 municípios do Pará, divididos em 10 regionais, e tem como principal objetivo fortalecer o desporto amador e democratizar o acesso às práticas esportivas em todas as regiões do estado.

Alexandre Torres, chefe da delegação de Curralinho, destacou a importância do evento para os jovens do município:

"Nós do município somos eternamente gratos ao Governo e a Seel por estarem trazendo essa oportunidade para os nossos jovens estarem participando de mais uma etapa do Joapa, estamos com mais 80 atletas participando deste grande evento, com as modalidades de futebol de área, voleibol e futsal, só tenho a agradecer”, disse.

Já Hewelly Rodrigues, de 19 anos, jogadora de voleibol de Breves, participou pela primeira vez e comemorou a experiência:

“Esta é uma oportunidade única, estou participando pela primeira vez do Joapa, em Oeiras, e só tenho que agradecer o apoio do Governo que vem fazendo o esporte do Marajó crescer cada vez mais”, finalizou.