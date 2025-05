Série D: Águia e Tuna duelam pela liderança neste sábado (17), em Marabá

O Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, será palco neste sábado (17), às 17h, de mais um capítulo da rivalidade recente entre Águia de Marabá e Tuna Luso. Depois da final da Copa Grão Pará 2025, vencida pelo time de Marabá, as duas equipes voltam a se encontrar, desta vez com a liderança do Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro em jogo.

O Águia, jogando diante da sua torcida, chega invicto à quinta rodada. Com duas vitórias e dois empates, soma oito pontos e ocupa a terceira colocação. A expectativa é de casa cheia para empurrar o time rumo a mais três pontos e, quem sabe, ao topo da tabela. Para o técnico Sílvio Criciúma, a partida carrega boas lembranças, mas também exige pés no chão.

“É mais uma rodada, um jogo difícil contra um adversário que conhecemos bem. A final da Grão Pará foi marcante, nos deu conquistas importantes, mas agora é outro momento. Precisamos manter o foco e buscar o resultado com seriedade”, afirmou o treinador, referindo-se também à vaga garantida na Copa do Brasil e na Super Grão Pará de 2026.

Do outro lado, a Tuna Luso chega como líder do grupo, com nove pontos, após três vitórias e uma derrota. A equipe vem embalada pelo bom momento de Jayme, que aparece como vice-artilheiro da competição, com quatro gols, e tem sido peça-chave na engrenagem ofensiva da equipe. Para ele, o desafio fora de casa é grande, mas a confiança está em alta.

“Sabemos da força do Águia jogando aqui, mas também confiamos no nosso trabalho. O importante é manter a tranquilidade e aproveitar as chances. Se eu puder marcar de novo, melhor ainda, mas o principal é a Tuna sair com a vitória”, destacou o atacante.

Enquanto Águia e Tuna medem forças no Pará, o Manauara observa de perto. Com sete pontos, a equipe também briga pela ponta do grupo e terá pela frente o clássico regional contra o Manaus, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Colina, também neste sábado.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série D (5ª rodada)

Águia de Marabá x Tuna Luso

Data: sábado (17)

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho de Oliveira (Marabá)

Arbitragem:

Árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes, Nayara Lucena Soares

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Provável escalação do Águia:

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Baraka e Alan Pires; Janderson, Kukri e Romarinho (Wander); Érico Júnior, Lucas Silva e Daniel GTA (Jonata Bastos)

Técnico: Sílvio Criciúma

Provável escalação da Tuna Luso:

Vinícius; George, Dedé, Marlon (Jonilson), Wesley; Tiago Bagagem, Kauê, Anderson Feijão; Jayme, Ju Alagoano e Ronaldy

Técnico: Ignácio Neto