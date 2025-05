Empresário de Ytalo acusa Remo de calote em comissão por renovação contratual; clube nega

O empresário do atacante Ytalo, do Remo, acusa o clube de não pagar comissões prometidas após a conquista do acesso da equipe azulina à Série B do Brasileirão no ano passado. Segundo o agente do jogador, Jeanderson Machado da Silva, a questão será levada à Justiça.

Jeanderson afirma que havia uma cláusula de renovação automática no contrato de Ytalo com o Remo em caso de acesso, e que essa condição também se aplicaria ao contrato de comissionamento. Apesar de o clube ter renovado o vínculo do atleta com base nessa cláusula, se recusou a pagar a comissão devida ao empresário, alegando que não há obrigação de pagamento em casos de renovação automática.

O agente destaca que a cláusula está claramente prevista no contrato, assinado pelo presidente do clube e elaborado pelo departamento jurídico do Remo. Ele relata que tentou contato com o presidente, com o jurídico e com o executivo de futebol Sérgio Papelin — dirigente que intermediou a contratação —, mas não obteve retorno.

"Enviei os contratos para o jurídico, que ficou de nos dar uma resposta, mas nunca respondeu. Quando o Ytalo foi contratado, era o vice-artilheiro da Série B, e havia muitas sondagens, inclusive do rival do Remo", afirmou Jeanderson.

Ytalo foi o autor do gol do acesso remista na temporada passada (Samara Miranda / Remo)

O empresário ressalta que depende financeiramente desse tipo de comissão para manter sua atividade. Por fim, diz que o clube pagou o primeiro ano do contrato (ainda que com atrasos), mas não cumpriu com o pagamento referente à renovação.

"Eu não sou desses empresários de renome que conseguem ficar um ano sem trabalhar. Só continuamos com o Remo por causa dessa cláusula de renovação. Se não fosse isso, já teríamos buscado outra condição para o atleta", lamenta.

O que diz o contrato?

O Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso aos documentos assinados pelo atleta e pelo empresário. Em um deles, o contrato de intermediação, a cláusula 5ª estabelece que, "caso o atleta seja renovado pelo acesso à Série B, serão devidos os mesmos valores de comissão ao empresário, no mesmo formato de pagamento".

O valor, segundo o mesmo contrato (cláusula 4ª), é de R$ 100 mil, a serem pagos em nove parcelas: a primeira de R$ 20 mil e outras oito parcelas de R$ 10 mil.

Atualmente, segundo documentos obtidos por O Liberal, Ytalo recebe cerca de R$ 30 mil mensais, em valores acertados por vínculo celetista. Além disso, o atleta tem multa rescisória para clubes nacionais fixada em R$ 1 milhão.

Contrato de comissionamento de Ytalo (Divulgação)

Contrato de comissionamento de Ytalo (Divulgação)

O que diz o Remo?

Procurado pela reportagem, o Remo informou, por meio de nota, que "não tem ciência desta informação". Segundo o clube, toda a negociação referente ao atleta Ytalo ocorreu há mais de um ano, com todos os valores pagos, junto ao seu respectivo empresário.

Má fase

Ytalo não vive bom momento no Leão Azul. Apesar de ter marcado o gol que garantiu o acesso azulino na temporada passada e terminado o ano como um dos artilheiros do time, com 10 gols, o jogador tem recebido poucas oportunidades na equipe comandada por Daniel Paulista.

A última vez que Ytalo entrou em campo pelo Remo foi na vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas-AM, pela sexta rodada da Série B. Em 2024, ele soma 15 partidas disputadas e apenas três gols marcados.

O descontentamento com o clube ficou evidente na última quarta-feira (15), na partida contra o Vila Nova-GO, pela sétima rodada da Série B. O jogador permaneceu no banco de reservas e, em vários momentos, sequer participou do aquecimento com os demais companheiros. No fim da partida, o técnico Daniel Paulista optou por escalar Régis, um meia de origem, para atuar ao lado de Pedro Rocha no ataque.