Adversário do Remo, Atlético-GO anuncia novo técnico para a Série B

O Atlético Goianiense, adversário do Remo neste domingo (18), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, anunciou nesta sexta-feira (16) a contratação do técnico Fábio Matias, de 45 anos. Ele chega para substituir Cláudio Tencatti, que deixou o clube para assumir o comando do Juventude, na Série A do Brasileirão.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube goiano, que informou que o novo treinador já está a caminho de Goiânia para ser apresentado oficialmente. Apesar da contratação, Fábio Matias não comandará o time diante do Remo. Quem estará à beira do campo será o auxiliar técnico Anderson Gomes.

Com passagens por Coritiba e Botafogo, onde atuou como auxiliar, Fábio Matias também trabalhou nas categorias de base de Flamengo, Bragantino e Internacional — clube com o qual conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Atlético-GO é o 13º colocado da Série B, com dez pontos, e está invicto há quatro rodadas, mas vem de uma sequência de empates. O Leão vai a Goiânia na vice-liderança da competição, com 15 pontos, um a menos que o líder Goiás, que joga com o Paysandu no mesmo dia.