CBF nega pedido do Paysandu e jogo com o Goiás será no Mangueirão

O próximo jogo do Paysandu pela Série B do Campeonato Brasileiro será no Estádio do Mangueirão. Na noite desta quarta-feira, 14, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recusou o pedido bicolor para transferir a partida com o Goiás, marcada para domingo, 18, para o Estádio Banpará Curuzu.

Segundo apurado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, a falta de laudos do estádio bicolor motivou a recusa por parte da CBF. O Paysandu havia solicitado a mudança no início da semana.

A ideia do clube era reabrir o estádio no duelo com o Goiás. Há cerca de dois meses, o Estádio Banpará Curuzu estava fechado para reforma do gramado. A última partida bicolor no local foi no dia 13 de fevereiro contra o Manaus, pela ida das quartas de final da Copa Verde. Na ocasião, o jogo marcou a estreia do técnico Luizinho Lopes e terminou empatado sem gols.

Com isso, Paysandu x Goiás, pela oitava rodada da Série B, será disputado no Estádio do Mangueirão às 18h30 do próximo domingo, 18. Com três pontos, o Papão ocupa a vice-lanterna e segue sem vencer na Série B, enquanto que o Goiás lidera a competição com 16 pontos em sete jogos.