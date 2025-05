Parazão 2025 registra o menor número de gols em seis anos; confira

O Campeonato Paraense de 2025 registrou o menor número de gols dos últimos seis anos, conforme levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. O Parazão terminou no último domingo (11), com a conquista do 48º título do Remo, que superou o Paysandu na final disputada no Estádio Mangueirão.

Nesta temporada, de acordo com o levantamento, a competição teve um total de 138 gols marcados. A última vez que o Parazão registrou um número inferior a esse foi em 2019, quando os times marcaram 126 vezes.

Em comparação com o ano passado, por exemplo, foram 11 gols a menos. O Parazão de 2024 registrou 149 gols, conforme o levantamento. Este, inclusive, havia sido o menor número registrado desde 2019, agora superado.

Gols no Parazão nos últimos seis anos:

2019 – 126

2020 – 153

2021 – 161

2022 – 155

2023 – 166

2024 – 149

2025 – 138

Nesta temporada, os artilheiros do campeonato foram os atacantes bicolores Rossi e Nicolas, com seis gols cada. Logo atrás deles, está Paulo Rangel, do Castanhal, que marcou cinco. Pelo Remo, Adaílton foi o que balançou as redes mais vezes, quatro. Em 2024, o camisa 11 do Paysandu havia liderado a artilharia com 11 gols.

Entre os clubes, o Remo terminou o Paraense com o melhor ataque, tendo marcado 24 gols, contra 23 do Papão. A equipe azulina também ficou com a defesa menos vazada, sofrendo apenas oito gols.

Na final, as equipes fizeram jogos equilibrados e terminaram empatadas no agregado, ambas com três gols marcados. Contudo, nos pênaltis, o Leão Azul levou a melhor e conquistou o título do Parazão, que não vencia desde 2022.