Na luta para deixar a lanterna da Série B, Paysandu enfrenta o América-MG fora de casa

Mal teve tempo para digerir a amarga perda do título estadual, o Paysandu já volta a campo nesta quarta-feira (14), às 19h30, para enfrentar o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. O confronto encerra a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e representa muito mais do que apenas três pontos: é a chance do Papão reagir e deixar a lanterna da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Derrotado nos pênaltis pelo Remo na final do Parazão, o time bicolor precisa reagir e virar a página para mudar o rumo de uma temporada que, até aqui, tem sido marcada por oscilações. O título recente da Copa Verde, ao que tudo indica, já está no passado. O Papão de agora precisa mostrar vibração no principal torneio do calendário.

O técnico Luizinho Lopes, pressionado e com um elenco desfalcado, deve mandar a campo um time bastante modificado. Estão fora por lesão Martinez, Novillo, Delvalle, Borasi e Matheus Vargas — baixas que dificultam qualquer tentativa de estabilidade tática.

América-MG em crise e confronto direto

Do outro lado, o América-MG também atravessa momento delicado. Ocupando a 14ª posição, o Coelho vem de duas derrotas consecutivas — 3 a 0 para o Avaí e 1 a 0 para o Operário — e tenta evitar a aproximação com o Z4. Para o Paysandu, o momento instável do adversário pode ser uma brecha para conquistar sua primeira vitória no campeonato e sair da última colocação.

VEJA MAIS

Histórico equilibrado, sem empates

O retrospecto entre as equipes mostra equilíbrio, mas com leve vantagem para os mineiros. Em 16 confrontos ao longo da história, todos válidos por edições do Campeonato Brasileiro (Séries A, B e C), não houve sequer um empate. São 10 vitórias do América-MG contra 6 triunfos do Paysandu, em uma rivalidade marcada por jogos diretos e intensos.

Ficha Técnica

Local: estádio Independência

Hora: 19h30

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

América-MG: M. Mendes; Júlio, R. Silva, Lucão, Marlon; Miqueias, C. Barros, Figueiredo; Miguelito, Stenio, W. Bigode.

Técnico: Willian Batista

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Quintana, Luan, Reverson; Vilela, Martínez, Vargas; Rossi, Nicolas, Benítez.

Técnico: Luizinho Lopes