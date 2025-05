Remo e Paysandu enfrentam desfalques na sétima rodada da Série B; confira as prováveis escalações

A dupla Re-Pa retorna ao Campeonato Brasileiro Série B após disputarem a final do Parazão, na qual o Leão conquistou o 48º título da competição. Nesta quarta-feira (14), o Remo enfrenta o Vila Nova-GO, enquanto o Paysandu joga contra o América-MG. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, ambos os times paraenses terão desfalques importantes para esses confrontos.

A maioria dos desfalques do Remo e do Paysandu são consequência dos dois jogos da final do Campeonato Paraense de 2025. No entanto, os únicos atletas que não estiveram em campo nessas partidas foram Regis, pelo lado azulino, e Delvalle, pelo bicolor.

No Leão, Klaus, Sávio, Janderson e Jaderson estão no departamento médico, Regis é dúvida, e Pavani cumpre suspensão. Já no Papão, Martinez, Novillo, Delvalle, Borasi e Matheus Vargas seguem fora por lesão.

O Remo enfrenta o Vila Nova pela sétima rodada da Série B nesta quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Devido às ausências, o Leão deve entrar em campo com a seguinte formação provável: Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Reynaldo e Kadu ou Alvariño (improvisado); Caio Vinicius, Pedro Castro e Dodô ou Regis; Gabriel Martins ou PH, Pedro Rocha e Felipe Vizeu.

Já o Paysandu viaja até Minas Gerais para enfrentar o América-MG, às 19h30, no Estádio Independência. O técnico Luizinho Lopes deve enfrentar dificuldades para escalar o time, mas a provável formação é: Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Quintana e PK; Dudu Vieira, Leandro Vilela e André Lima; Rossi, Cavalleri e Benítez.

As partidas terão transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal +.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)