Remo encerra jejum em pênaltis e conquista título paraense após quatro anos

O Clube do Remo voltou a levantar a taça do Campeonato Paraense após vencer o Paysandu nos pênaltis por 6 a 5, no último domingo (11), no Mangueirão. Apesar da derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Leão Azul garantiu o título estadual, encerrando um jejum de conquistas desde 2022.

Mais do que a taça, a vitória representou o fim de um incômodo tabu: o Remo não vencia uma disputa de pênaltis há quatro anos. A última vez havia sido na final da Copa Verde de 2021, quando superou o Vila Nova por 4 a 2 nas penalidades, após dois empates sem gols nos jogos de ida e volta.

Naquela ocasião, o goleiro Vinícius brilhou ao defender duas cobranças, garantindo o primeiro título do clube na competição regional. A conquista também assegurou ao Remo uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2022.

Neste domingo, o herói foi o goleiro Marcelo Rangel, que defendeu uma das cobranças e mostrou segurança durante toda a disputa. A preparação da equipe foi fundamental para o sucesso nas penalidades.

“Estudamos muito o Paysandu. Os quatro cantos para onde eles cobraram os pênaltis estavam exatamente no nosso planejamento. Um deles consegui defender, outro foi no travessão. Tem muito de feeling, mas também de análise”, revelou Rangel.



Embora sejam conquistas diferentes, a quebra da marca negativa representa uma vitória para o elenco, que volta às atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde ocupa atualmente a 4ª posição, com 12 pontos. Nesta quarta-feira (14), o time volta ao gramado do Mangueirão, desta vez para enfrentar o Vila Nova, a partir das 19 horas, pela 7ª rodada da competição.