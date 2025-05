Com derrota para o Paysandu na final do Parazão, Remo perde invencibilidade de nove jogos

O Remo levantou a taça do Campeonato Paraense. No entanto, a equipe de Daniel Paulista perdeu para o Paysandu no tempo normal, no jogo de volta da final do Parazão, realizado no Mangueirão, no último domingo (11), e deu adeus à sua invencibilidade, que já durava nove partidas.

No segundo tempo, Rossi marcou de pênalti para o Papão e decretou a vitória bicolor, que levou à disputa nas penalidades máximas, na qual o Remo saiu vencedor, encerrando a sequência positiva do Leão Azul.

A última derrota do Remo havia sido contra o Criciúma-SC, na segunda fase da Copa do Brasil, no dia 11 de março. Na ocasião, a eliminação no torneio nacional culminou na demissão do treinador Rodrigo Santana. A partir das quartas de final do Parazão, contra o Santa Rosa, o clube azulino, já sob o comando de Daniel Paulista, engatou uma série de bons resultados.

Foram três triunfos no Campeonato Paraense — sobre o Santa Rosa, Tuna Luso e Paysandu —, três vitórias na Série B e três empates, até a sequência ser interrompida pelo Papão no domingo.

A invencibilidade do Leão Azul caiu junto com a do técnico Daniel Paulista, que ainda não havia perdido no comando do clube. Agora, o treinador tem um aproveitamento de cerca de 70% e segue invicto na Série B.

O próximo compromisso do Remo será contra o Vila Nova-GO, na quarta-feira (14), às 19h, no estádio Mangueirão. O duelo será válido pela sétima rodada do Brasileirão. Atualmente, o Leão Azul é o quarto colocado da tabela, com 12 pontos. Se vencer, a equipe pode subir para a segunda colocação.