Médico do Remo detalha estado de saúde de Jaderson: 'Evolução é lenta mesmo'

O camisa 10 do Clube do Remo, Jaderson, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Belém. O jogador azulino está sob cuidados médicos desde que sofreu um choque de cabeça com o zagueiro Novillo, do Paysandu, no primeiro duelo da final do Parazão. No último domingo (11), antes do jogo decisivo entre a dupla Re-Pa, o médico do Leão Azul, Dr. Jean Kley, falou com o repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, e deu mais detalhes sobre o estado de saúde do volante.

"A evolução é lenta mesmo. A gente vai ter que ter paciência", afirmou o médico do Remo. "Essa avaliação é feita de forma muito rigorosa. Agora estamos fazendo exames clínicos com ele, então é torcer, esperar que o organismo comece a absorver esses hematomas, [para] que ele possa melhorar cada vez mais clinicamente", declarou Jean Kley, que é chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp).

Segundo o médico, uma cirurgia ainda não está prevista para o caso de Jaderson. Até o momento, a equipe de neurologia que acompanha o jogador acredita que o melhor tratamento ainda é o não cirúrgico. Com isso, ainda não há previsão para a recuperação completa do volante.

"É muito cedo [para uma previsão], até porque a definição de conduta [de tratamento] ainda não está fechada. A nossa equipe de neurologia entende que a melhor conduta [no momento] ainda é a não cirúrgica, mas se ele tiver algum tipo de piora, pode ser que precise de cirurgia. Então, em função disso, não dá para dar prognóstico ainda", destacou Jean Kley.

O que o Jaderson tem?

Jaderson foi diagnosticado com um hematoma subdural, sangramento entre o crânio e o cérebro, que geralmente é causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo. Esse tipo de sangramento pode comprimir o cérebro, aumentar a pressão intracraniana e causar sintomas como dor de cabeça, confusão e, em casos mais graves, até coma.

Jogador deixou o confronto contra o Papão de ambulância (Cristino Martins / O Liberal)

Conforme o último boletim médico do Remo, divulgado no sábado (10), o jogador teve uma pequena evolução no quadro. O atleta está consciente, estável e sem déficits neurológicos, segundo as informações.

Repouso

Ainda segundo Jean Kley, Jaderson não faz nenhum tipo de esforço e tem ficado no leito o tempo todo. O jogador foi poupado do estresse da final do Parazão para evitar problemas maiores. O volante chegou a ser sedado antes do jogo para não ficar agitado.

"Ele está restrito ao leito. Se alimenta no leito, tudo é feito no leito. Ele não sai nem para ir ao banheiro. Sobre a questão do jogo, ele estava muito ansioso, então a gente está tentando protegê-lo disso, tentando deixá-lo um pouco fora dessa história, porque um estresse não é algo bem-vindo nesse momento", concluiu o médico.

No momento, Jaderson está acompanhado da namorada e já recebeu visita de amigos e familiares, além de alguns jogadores do elenco azulino e do treinador Daniel Paulista.