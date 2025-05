Jaderson apresenta evolução favorável e recebe primeiras visitas, diz novo boletim médico do Remo

O atleta Jaderson Flores dos Reis segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Porto Dias, em Belém, sob observação neurológica contínua, informa boletim médico divulgado pelo Clube do Remo neste sábado (10/5). O jogador, que atua pelo Clube do Remo, está em tratamento desde o último domingo (4/5), quando sofreu um traumatismo craniano após choque com o zagueiro Joaquín Novillo, do Paysandu, durante o segundo tempo da partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo venceu o clássico por 3 a 2.

A equipe médica, coordenada pelo neurocirurgião Amilton Araújo Júnior, informou que a tomografia computadorizada realizada na manhã de hoje (10) mostrou a estabilização dos hematomas cerebrais, sem sinais de agravamento. Jaderson apresenta evolução clínica favorável, mantendo-se consciente, estável e sem déficits neurológicos, segundo o boletim médico.

Com a melhora do quadro, o atleta foi liberado, pela primeira vez desde a internação, para receber visitas. A liberação foi feita em ambiente controlado, seguindo rigorosamente os protocolos da UTI, garante o Clube.

Estiveram presentes o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o técnico Daniel Paulista, o executivo Sérgio Papelim e os jogadores Marcelo Rangel (goleiro), Ytalo (atacante) e Giovanni Pavani (meio-campista), representando o elenco azulino. As visitas foram breves, com duração entre cinco e dez minutos, conforme recomendação da equipe médica.

Uma nova tomografia está prevista para a próxima segunda-feira (12), a fim de reavaliar a evolução do quadro clínico e orientar os próximos passos do tratamento. O atleta segue na UTI por tempo indeterminado, em regime de monitoramento intensivo, informa o boletim médico.