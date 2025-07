Ex-RBD Christian Chávez anuncia turnê no Brasil e inclui Belém na agenda; veja datas

Christian Chávez, ex-integrante do grupo RBD, anunciou que trará ao Brasil a sua nova turnê solo, intitulada "Para Siempre Tour", com 12 shows em diferentes cidades do país. A maratona de apresentações acontece entre janeiro e fevereiro de 2026, e inclui uma parada em Belém, no dia 25 de janeiro, no Teatro Resolve (IT Center).

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (16), por meio das redes sociais do artista. Os ingressos ainda não estão disponíveis, mas a venda deverá ser realizada exclusivamente pelo site oficial do artista: www.christianchavez.com.br.

A turnê começará em Manaus, no dia 23 de janeiro, e segue com shows em Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, onde encerrará a agenda no dia 12 de fevereiro.

Mesmo em meio a uma fase conturbada com seus ex-colegas de RBD, o artista segue firme em sua carreira solo, com canções que falam sobre amor, liberdade e empoderamento LGBTQ+. Ele esteve em Belém pela última vez em agosto de 2024, como atração principal do festival Aceita, e desde então vem fortalecendo sua conexão com os fãs brasileiros.

Recentemente, Christian lançou o EP "Sí", com quatro faixas, incluindo "Si Mañana Me Voy", que chegou às plataformas em março deste ano. O lançamento coincidiu com sua visita ao Brasil, quando desfilou pela escola de samba Grande Rio na Marquês de Sapucaí e promoveu encontros com fãs no Rio e em São Paulo.

📆 Confira a agenda completa da "Para Siempre Tour" no Brasil

23 de janeiro – Manaus (Teatro Manauara)

25 de janeiro – Belém (Teatro Resolve)

27 de janeiro – Fortaleza (Teatro RioMar Fortaleza)

28 de janeiro – Recife (Teatro RioMar Recife)

29 de janeiro – Salvador (Teatro Faresi)

31 de janeiro – Brasília (Teatro Royal Tulip)

01 de fevereiro – Goiânia (Teatro Madre Esperança Garrido)

06 de fevereiro – São Paulo (Teatro Bradesco)

07 de fevereiro – Rio de Janeiro (Teatro Opus Città)

08 de fevereiro – Belo Horizonte (Cine Theatro Brasil)

11 de fevereiro – Porto Alegre (Teatro AMRIGS)

12 de fevereiro – Curitiba (Teatro Fernanda Montenegro)