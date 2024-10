RBD comemora fim de batalha na Justiça contra ex-empresário

Na data em que a novela que popularizou a banda no Brasil completa 20 anos, três membros do grupo musical RBD comemoraram o fim de uma batalha judicial contra o empresário Guillermo Rosas, antigo responsável pela banda.

Nos tribunais, a banda chegou a um acordo sobre o dinheiro gerado pela turnê internacional 'Soy Rebelde Tour'. O ex-agente do grupo foi acusado de desviar o dinheiro da turnê. O valor final do acordo foi de pouco mais de US$ 4,7 milhões, o equivalente a R$ 25,7 milhões.

VEJA MAIS

Em nota publicada nas redes sociais, nesta sexta-feira (4), os integrantes Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez explicaram a situação aos fãs.

"Hoje, no dia mundial de RBD, não há melhor forma de celebrá-lo do que fazendo justiça. Finalmente, depois de um ano, este assunto foi concluído. A verdade está do nosso lado", começou o comunicado. "Conforme estabelecido no acordo final, a T6H, por meio de seu proprietário, Guillermo Rosas, alegava que o RBD devia à empresa de Guillermo 10.072.811 dólares em relação à gestão de Guillermo e sua empresa na turnê de apresentações ao vivo do RBD nos Estados Unidos da América, México, Brasil e Colômbia".

"Depois de apresentarmos uma queixa contra Guillermo e sua empresa tanto no Tribunal Federal quanto junto ao Comissário de Trabalho da Califórnia, além de uma auditoria exaustiva que encomendamos, a T6H concordou, como parte do acordo final, em aceitar a quantia de 4.723.591 dólares, uma quantia que é 5.349.220 dólares a menos do que Guillermo alegava que lhe era devido", continua.

Os artistas concluem ressaltando que a vitória na justiça é um lembrete para que jovens na indústria tenham coragem de se defender e exigir respeito. O caso se arrastava por mais de um ano. “Estamos muito satisfeitos com o resultado de nossa ação e continuaremos defendendo a justiça e o respeito no mundo artístico", assinaram Maite Perroni, Christopher von Uckerman e Christian Chávez.

Confira o comunicado completo:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)