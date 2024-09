Christopher Uckermann diz que RBD pode ter nova tour em 2025: 'Vamos ver o que acontece'

O retorno do RBD, no ano passado, em 2023, gerou uma grande movimentação nacional. A banda mexicana, que havia dado uma pausa na carreira, realizou oito shows com mais de 440 mil pessoas. Christopher Uckermann, cantor que interpretava o personagem "Diego" na telenovela, anunciou grandes chances do grupo retornar ao nosso país para mais uma turnê.

Em entrevista, Christopher Uckermann disse que terá uma nova turnê do RBD e ainda revelou as datas prováveis: em 2025 ou em 2026.

"Nossa intenção original era seguir com a tour e estender a tour muito mais do que estávamos fazendo. Infelizmente, nessa indústria, existe pessoas que não procuram fazer o bem, existe gente que, desgraçadamente, só pensa no negócio ou só no dinheiro. Então as coisas não saíram muito bem como as pessoas já sabem, com os sócios que temos no negócio, mas vai ter uma tour em 2025 ou em 2026. Agora não sabemos, por agora não. Tudo depende de muito como avance coisas legais do passado. Mas esperamos que sim. Vamos ver o que acontece" , comentou ele.

Sobre a turnê 2023, 'Soy Rebelde'

Com 54 shows agendados em estádios e arenas, a turnê teve início em 25 de agosto de 2023, no Sun Bowl Stadium em El Paso, Estados Unidos e foi concluída em 21 de dezembro do mesmo ano, no Estádio Azteca na Cidade do México. O Último show do RBD no Brasil aconteceu em São Paulo dia 19/11 e teve a participação de todos os integrantes.