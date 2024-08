Christian Chávez usa camisa do Remo que ganhou de fã antes de show em Belém

O cantor mexicano Christian Chávez é uma das atrações mais aguardadas da primeira noite do Festival Aceita, que ocorre nesta sexta-feira (23/8), Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá. Desde quando desembarcou em Belém no início da semana, tem causado um alvoroço entre as fãs locais. Após ter provado o tacacá em um restaurante da cidade, o integrante da banda RBD apareceu usando uma camisa do Clube do Remo antes do show.

A responsável pelo presente regional foi a jovem Patrícia Silva, que entregou a camisa do clube azulino a Chávez. Ela conversou com o Grupo Liberal, durante a cobertura do festival, e afirmou ter realizado um sonho.

VEJA MAIS

“Estou muito feliz como torcedora do Clube do Remo e como fã do Christian há muito anos. Eu me dediquei, me esforcei, mas deu certo. Deixei os torcedores do Clube do Remo felizes. Não tinha maneira melhor de representar o clube que amo”, afirmou.

Christian, que inclusive chegou a se deliciar com um peixe da espécie filhote, mostrou que está disposto a fazer uma imersão na cultural regional. Com mais de 20 anos de carreira, ele canta a cultura pop latina para o mundo. Além disso, o artista é referência de representatividade LGBTQIA+ no México e em toda a América Latina.