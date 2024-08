Estrela do RBD, Christian Chávez visita Belém e se rende à culinária paraense tomando tacacá

O cantor e ator Christian Chávez, conhecido por seu papel no grupo RBD, está em Belém como uma das principais atrações do Festival Aceita. Aproveitando a passagem pela cidade, Chávez decidiu explorar a rica gastronomia local. Na manhã desta quarta-feira (21/8), ele e sua equipe visitaram o Ver-O-Açaí, um estabelecimento especializado em culinária amazônica, onde degustaram pratos típicos da região.

Em suas redes sociais, Chávez compartilhou um vídeo em que aparece tomando tacacá, uma iguaria tradicional do Pará, mostrando sua escolha no restaurante. De acordo com informações obtidas pelo Grupo Liberal, apesar de estar seguindo uma dieta, o artista optou por um filé com arroz também.

A produção de Christian também experimentou um prato de filé marajoara, um menu degustação regional, e um prato de pirarucu com nhoque de jambu. Além disso, eles provaram a cerveja da casa e o famoso guaraná Garoto, típico da região.

Maurício Façanha, dono do Ver-O-Açaí, expressou seu orgulho em receber Christian Chávez em seu restaurante. "Para gente é sempre um orgulho, porque vai de frente ao nosso propósito, que é realmente mostrar a Amazônia, mostrar nossos costumes, mostrar tudo aquilo que a gente é", afirmou Façanha.

Ele acrescentou que o tacacá, recentemente popularizado por uma música da cantora Joelma, tem ganhado ainda mais visibilidade. "A gente tá muito feliz por ele ter escolhido o nosso restaurante para vir ter essa experiência, então a gente tá sempre de portas abertas pra mostrar a Amazônia e o Pará da forma melhor possível", completou o proprietário.

Christian Chávez chegou a Belém na última terça-feira (20) e, além de se preparar para o Festival Aceita, está aproveitando para conhecer e apreciar as tradições e sabores únicos da região amazônica