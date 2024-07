Festival ACEITA anuncia apresentação de Christian Chávez em Belém

O Festival ACEITA, que levará a Belém apresentações de artistas representativos do público LGBTQIA+, anunciou a participação do artista Christian Chávez no evento. O cantor, bailarino, apresentador e ator reconhecido por seu papel na novela Rebelde será headliner na programação, com um grande show no dia 23 de agosto, no Espaço Náutico Marine Club.

O show marca o reencontro do artista com Belém, que esteve na cidade pela primeira vez em 21 de setembro de 2006, em um show da turnê mundial do RBD. Desta vez, o cantor e fã declarado de Joelma apresentará músicas próprias da carreira solo no ACEITA. Entre os principais sucessos do cantor, se destacam: Sacrilegio (2012), Libertad feat Anahí (2011); Celos (2020); ¿En Dónde Estás? (2010) e Tóxico feat Li Martins (2018).

Com mais de 20 anos de carreira, Christian possui milhares de fãs brasileiros e não é reconhecido apenas por sua carreira musical. O artista também é celebrado por suas atuações em filmes e novelas, tendo entre os destaques, além de Rebelde, a série “A casa das Flores”, da Netflix.

Além de cantor, Christian é reconhecido pelos brasileiros por sua atuações em filmes e novelas (Foto: Sergio Valenzuela/Divulgação)

Representatividade

A luta de Christian Chávez pela causa LGBTQIA+, no México e em toda a América Latina, também o destaca como um dos ícones do público queer. No mês de julho, o artista vai participar de uma conferência internacional na Alemanha sobre a Aids, com o objetivo de usar a sua influência para promover os direitos da população LGBTQIA+ e combater o estigma do HIV, visando o público-alvo também no Brasil.

A participação do cantor em ações como esta colocam ainda mais importância em sua vinda para o festival multilinguagens ACEITA, criado para resgatar e enaltecer memórias e vivências LGBTQIAPN+ amazônidas.

Line-Up

Além de Christian Chávez, o ACEITA traz a Belém, entre os dias 23 a 25 de agosto, um extenso leque de artistas, com destaque para a vencedora do Grammy Latino, Gaby Amarantos; a artista pop Gloria Groove; Sandra de Sá; Banda Uó; Maria Gadu, entre outras atrações.

Outra atração internacional confirmada para o evento é o cantor Billy Porter, mais conhecido como ‘Black Mamba’, vencedor de premiações globais, como Grammy, Emmy e Tony.

Além dos shows citados, o festival levará ao público apresentações de grupos folclóricos, artistas visuais, poetas e cantores dos mais diferentes estilos.

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pelo site Sympla.

O festival ACEITA é realizado pela agência Criattiva&Cavalero e com o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet.

Serviço:

Show de Christian Chávez no Festival ACEITA

Data: 23 de agosto

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá, Belém