VÍDEO: Christian Chávez desembarca em Belém e é recepcionado por fãs paraenses

O cantor e ator Christian Chávez desembarcou na tarde desta terça-feira (20) em Belém, onde foi recepcionado por diversos fãs paraenses que o aguardavam no Aeroporto Internacional de Belém. Ele é uma das principais atrações do Festival Aceita, que ocorre neste final de semana no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá.

Integrante do RBD, a última vez que o mexicano esteve na capital paraense foi em 2012.

Em junho deste ano, Christian se apresentou ao lado de Joelma em um show em São Paulo, onde vestiu roupas com as cores da bandeira do Pará e experimentou o tacacá pela primeira vez. Durante sua estadia, Christian pretende visitar alguns pontos turísticos de Belém.