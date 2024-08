Veja onde ficar em Belém na temporada de shows e festivais

O segundo semestre de 2024 vai movimentar o cenário cultural em Belém. A capital paraense será palco de diversas atrações nacionais e internacionais de agosto até dezembro. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal separou alguns lugares onde você pode ficar próximo dos locais onde ocorrerão os shows. Além de opções para quem quer passear pela Cidade das Mangueiras.

Shows no Marine Club

O Espaço Náutico Marine Club abrigará grandes eventos neste semestre, incluindo os shows de Gabi Amarantos e da banda Natiruts, além dos festivais Aceita, Marine Sunset e o Afropunk Experience Belém.

Localizado na Av. Bernardo Sayão, próximo da Universidade Federal do Pará (UFPA), o Espaço faz parte do bairro do Guamá, o mais populoso de Belém. Além da universidade, o bairro possui um forte centro comercial e abriga também o Terminal UFPA.

Uma das opções de onde se hospedar no Guamá e ficar perto do local onde ocorrerão os shows, é o Beira Rio Hotel, também localizado na Av. Bernardo Sayão.

Shows na Assembléia Paraense

Outro local que será palco de grandes atrações nacionais, como Di Ferrero, Nosso Tom, Nando Reis, Roupa Nova e Samuel Rosa, será a Assemblia Paraense. O clube fica localizado na Av. Almirante Barroso, no bairro do Souza, na região do Entroncamento.

Cercado por áreas militares, o bairro do Souza não oferece opções de hotéis, mas para ficar próximo dos eventos basta se hospedar em um dos hotéis dos bairros vizinhos, como o Ibis Styles Hangar, no Marco, ou o Holiday Inn Express, na Guanabara.

Shows no Mangueirão

Além de abrigar jogos clássicos do futebol paraense, como o Re-Pa, o Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, mais conhecido como Mangueirão, também recebe grandes artistas. Neste semestre, o estádio abrigará os shows de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ludmilla, Soweto, Alok, além de um dos maiores festivais musicais da cidade, o Psica.

Mangueirão também é o nome do bairro onde fica o estádio. O bairro também é conhecido por abrigar o único Planetário da região norte do Brasil, que pode ser uma boa opção para um passeio.

Alguns locais onde você pode se hospedar perto do estádio são o Hotel Gold Martan ou o Hotel Riviera d'Amazônia, ambos localizados na Rod. Mário Covas.

Shows no Centro Cultural de Belém

Com diversas atrações gratuitas, o festival Se Rasgum vai contar com shows no Píer das Onze Janelas e Music Park, além de festas no Teatro Margarida Schivasappa e Espaço NaBêra. O último também será palco do Festival Lambateria, em outubro.

Todos os espaços onde ocorrerão os eventos do festival estão localizados no centro cultural de Belém, que abriga diversos cartões postais da cidade. Algumas das opções de hospedagem para ficar perto dos locais são os hotéis Avenida e Belcentro, além da unidade da Rede Andrade da Doca.

Shows no Hangar

Palco de muitos eventos no primeiro semestre deste ano, o Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia vai receber o show de Lulu Santos, em outubro.

O centro de convenções fica localizado na Av. Doutor Freitas, no Marco, bairro que apresenta diversas opções de hospedagem e restaurantes para quem quer ficar próximo do evento. Algumas opções de hotéis são o Ibis Styles Hangar, o Hangar Hotel e o Duque Hostel.

Quer passear enquanto estiver em Belém? Veja onde

Uma das melhores opções para passear em Belém é visitar os cartões postais da cidade como o Ver-o-Peso, a Estação das Docas, o Forte do Presépio e o Mangal das Garças. Além deles, outras opções de passeio são o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Bosque Rodrigues Alves e a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)