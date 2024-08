Agenda Cultural de Agosto em Belém: confira programação completa de shows e festivais

O segundo semestre de 2024 começou com muitos eventos que prometem fazer a alegria de todos os públicos apaixonados por show em Belém. Confira a lista das apresentações confirmadas na cidade para ocorrer nos próximos dias do mês de agosto:

17 a 25 de agosto - 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

O evento literário que marca o calendário dos paraenses além de promover o maior contato da população com a literatura, também terá atrações musicais totalmente gratuitas. Cada dia um artista diferente irá se apresentar ao público no Estacionamento do Hangar, onde ocorre a “Arena Amazônia” da feira, a partir das 20h.

20/08 (Vozes da Democracia e Liberdade) - ‘Paulo Para Sempre Rui’;

21/08 (Vozes da Ancestralidade) - Dona Onete;

22/08 (Vozes da Tecnologia) - Carabao - O Furioso do Marajó;

23/08 (Vozes da Juventude) - Zaynara;

24/08 (Vozes do Escritor Paraense) - Trilogia: Lucinha Bastos, Mahrco Monteiro e Nilson Chaves;

25/08 (Vozes da Memória e Patrimônio) - Tributo a Tony Brasil.

22 de agosto - Félix Robatto e discotecagem da DJ Rebarbada

O Espaço Cultural Apoena vai receber o público para curtir a música latino-amazônica comandada pelas atrações a partir das 19h. Cerveja gelada com happy hour a noite toda e ingressos a partir de R$ 15.

23 de agosto - Aniversário de 73 anos do Lendário Rubi

Carregado de muita música paraense passada de geração em geração, a aparelhagem Lendário Rubi, se apresenta a partir das 22h na Assembléia Paraense, ao lado de diversos artistas paraenses como Nosso Tom e a banda Xeiro Verde.

23 a 25 de agosto - Festival Aceita

O festival multilinguagens, que celebra memórias e vivências LGBTQIAPN+ amazônidas, traz para o público música, audiovisual, moda, tecnologia e empreendedorismo, ocorrerá no palco do Espaço Náutico Marine Club, atrações internacionais, nacionais e regionais. quarta-feira, a partir das 12h, no site do Sympla.

23 de agosto (sexta-feira)

19h - Taynara Takua + Guaja;

20h - Eloi Iglesias;

21h - Cerimônia de Abertura;

22h - Maria Gadú + Arthur Nogueira;

22h30 - Sandra de Sá + Gigi Furtado;

00h30 - Flor de Mururé + Ventura Profana;

01h50 - Christian Chávez.

24 de agosto (sábado)

19h - Mc Pokaroupas + Scarlety Queen;

20h - Rawi + Lorena Simpson;

21h - Tiffany Boo + A Travestis;

22h - Desfile de Moda: Rainha das Matas;

22h20 - Carlos do Complexo + Katu Mirim;

23h20 - Ato Artístico;

23h50 - Caio Prado;

00h50 - Fashion Show III: Desafio;

01h30 - Jaloo;

02h30 - Billy Porter;

25 de agosto (domingo)

18h - Boi Boiola + Carimbó Selvagem;

19h - Leci Brandão + Iara Mê;

20h - Ilê Ayê com Jeff Moraes;

21h - Banda Uó;

22h30 - Ato Família;

23h30 - Gaby Amarantos + Leona;

00h30 - Gloria Groove;

01h40 - Aparelhagem Crocodilo.

23 de agosto - Show da Letrux

A cantora e compositora Letícia Novaes, conhecida artisticamente como Letrux, vai realizar uma apresentação no Teatro Gasômetro, em Belém, do seu terceiro trabalho "Letrux como mulher girafa" que reflete um estado de espírito da artista: ela mesma como uma girafa. Os ingressos do show podem ser comprados pelo Sympla por valores a partir de R$ 40.

24 de agosto - Festa Noite da Saudade com Rony Max

Uma festa para relembrar os hits do tecnobrega e dançar com muita caqueado ao lado do seu par. Essas são as pedidas do show promovido pelo cantor e compositor paraense Rony Max, no próximo sábado (23), às 21h, na casa noturna White House, no Distrito de Icoaraci. O evento é pago.

25 de agosto - Carimbózinho com Kleyton Silva

Todos os domingos o Espaço Cultural Apoena apresenta em seu almoço o “Carimbózinho”. Um show em formato acústico que vai fazer uma viagem na música regional, nesta edição com Kleyton Silva. Sempre à partir das 13h, regado a muita música popular paraense como carimbós, lunduns, bois, xote bragantino e tudo que representa a musicalidade da amazônia.O evento tem entrada franca.

31 de agosto - Festival Sunset

Marina Sena, Silva, Zaynara e Jeff Moraes serão as atrações do festival que ocorrerá no Espaço Náutico Marine Club. O evento também terá destaques no cenário da nova Música Popular Brasileira (MPB) e do pop nacional. Os ingressos podem ser comprados no site Bilheteria Digital a partir de R$ 80.