Fãs paraenses se preparam para grandes shows internacionais no segundo semestre de 2024

O segundo semestre de 2024 promete ser um dos mais esperados pelos amantes de música internacional. Grandes nomes da música mundial, como Paul McCartney, Eric Clapton, Mariah Carey, e Iron Maiden, estão confirmados para apresentações em solo brasileiro. Além deles, artistas como Bruno Mars e The Weeknd também farão shows, e o país também receberá o festival Primavera Soun. O Rock in Rio, reconhecido como um dos maiores festivais musicais do planeta, tem data para ocorrer no mês de setembro, com diversas atrações internacionais que vão animar os sete dias de festa.

Bruno Mars, em particular, está gerando grande expectativa com sua nova turnê pelo Brasil. O cantor realizará 14 apresentações em cinco estados, incluindo Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Para muitos fãs, como a publicitária paraense Karoline Peres, de 24 anos, esses shows representam a realização de um sonho. Ela vai viajar para a capital federal para prestigiar o show do cantor no dia 26 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha.

A paraense, que irá ver Bruno Mars ao vivo pela primeira vez, contou que teve dificuldades para conseguir o ingresso. Karoline tentou diversas vezes adquirir entradas para as apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo, sem sucesso, até que finalmente conseguiu comprar um ingresso para o show em Brasília.

Faltando poucos meses para o show, a publicitária afirmou que a ficha ainda não caiu. “Às vezes, na correria, esqueço que vou, e quando lembro, começo a pensar em mil coisas, principalmente na aventura", comentou. Uma das músicas que Karoline mais espera ouvir é "Locked out of Heaven", e ela também adoraria que Bruno Mars cantasse "Liquor Store Blues".

Karoline chega a Brasília no dia 25 de outubro, um dia antes do show, e planeja aproveitar o tempo para conhecer a cidade e fazer amizades no hostel onde ficará hospedada. "Quero ficar na grade! Apesar de ser pista premium, meus amigos que já têm experiência em shows dizem que é bom chegar cedo para garantir um lugar privilegiado", explico, acrescentou que pretende se preparar para o clima variado de Brasília, com temperaturas quentes durante o dia e frias à noite, usando roupas confortáveis e leves, além de se manter bem alimentada e hidratada.

Inicialmente, a publicitária pensou em se inspirar na roupa que Bruno Mars usa na capa do álbum "24K Magic", um conjunto de cetim vermelho, mas agora prefere optar por algo mais confortável. "Quero ir com uma camisa bem original e com uma estampa legal, que um amigo designer vai fazer para mim", contou.

Para Karoline, assistir a um show do cantor é a realização de um sonho que parecia distante. "Eu sou do interior do Pará, de Cametá. Via o Bruno na MTV e no Multishow, ainda quando ele usava o topetinho. Sempre sonhei em poder viver isso. Ele veio ano passado para o The Town, mas eu não tive coragem nem condições de ir. Quando vi que ele faria shows este ano, não pensei duas vezes. Se eu não fizer isso, quem vai?’, refletiu.

A advogada Marcela Polluher, de 24 anos, que vai ao Rock in Rio dia 13 de setembro, especialmente para assistir a apresentação do rapper Travis Scott (Arquivo pessoal)

Entre as paraenses que já estão se preparando para outros shows que virão está a advogada Marcela Polluher, de 24 anos, que vai ao Rock in Rio dia 13 de setembro, especialmente para assistir a apresentação do rapper Travis Scott. Ela revelou que tem grandes expectativas, pois o músico é conhecido por seus espetáculos repletos de efeitos visuais. “Tem duas músicas que espero que ele cante, 'My Eyes' e 'FE!N'”, revelou.

Desde o anúncio da participação do rapper no festival, Marcela vem se preparando financeiramente para a viagem. Ela calculou os custos com ingressos, hospedagem, passagens aéreas e alimentação, e começou a poupar dinheiro mensalmente para cobrir todas as despesas.

Marcela optou por alugar um apartamento pelo Airbnb e contratou um serviço de transfer para garantir segurança e comodidade na locomoção até o festival. "Normalmente esses festivais causam uma dificuldade de conseguir transporte como transportes de aplicativos, por conta disso decidi contratar um serviço que me leve de um ponto da cidade para o local onde ocorrerá o show”, acrescentou.

Para aproveitar ao máximo o evento, ela planeja chegar cedo, assim que os portões forem abertos, para garantir um bom lugar e assistir às outras atrações do dia. Marcela estará acompanhada de seu namorado e dois amigos.