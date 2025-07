MC Dourado aposta em novo hit para o verão 2025 e compõe faixa para a COP 30

Com sucessos que dominaram as aparelhagens, viralizaram nas redes sociais por meio das famosas “trends” e chegaram aos palcos de todo o Brasil, o cantor MC Dourado vem consolidando sua carreira artística no Estado há mais de uma década. Embora tenha nascido em São Paulo, o artista se considera paraense de coração e carrega no braço uma tatuagem da bandeira do Pará, gesto que, segundo ele, a gratidão à terra que o acolheu e transformou sua trajetória musical.

Dourado chegou em solo paraense em 2015 para fazer um show de funk, mas o evento não aconteceu como o planejado. Na época, ele conheceu a DJ Méury, e foi desse encontro que deu início a uma nova fase da sua vida.

“Ela gostou do meu sotaque e da minha voz, e propôs que eu criasse a letra de uma música para o Crocodilo. Ela misturou com o beat, e nasceu o ‘Faz a boquinha do animal’, com o nosso tecno funk, o ‘rock doido’. Depois eu não quis mais voltar para São Paulo e fiquei apaixonado pelo Estado”, contou o artista em entrevista ao Grupo Liberal.

Um ano depois, Dourado fixou residência no Pará. Desde então, tem construído uma carreira baseada em músicas com frases de efeito que rapidamente viram bordões de festas populares. O hit, “O Águia Chegou”, por exemplo, criado para a aparelhagem Super Pop, em 2017, virou um fenômeno viral quando lançado.

Dourado revela que a parceria com DJ Meury continua ativa. Os dois, apesar de seguirem carreiras independentes, mantêm a amizade e colaboram sempre que possível.

“A Méury abriu portas para mim. Ela me apresentou ao mundo da aparelhagem, me ensinou sobre os blocos, sobre o que era o Crocodilo, o Pop Live. Sou muito grato a ela”, afirmou.

Repercussão nacional

A música criado para o Crocodilo voltou a ganhar projeção em 2024, quando a paraense Alane Dias, participante da edição de 2024 do Big Brother Brasil, dançou a faixa no reality show reacendendo o interesse do público e colocando Dourado novamente no radar nacional.

“Quando a Alane dançou, a música voltou ao hype. Todo mundo começou a dançar de novo, viralizou no TikTok. Eu fiquei muito grato”, contou o artista.

Além dessas, outras músicas como “Pre pre pressão” e “Granada” também marcaram sua trajetória. Para o verão de 2025, Dourado aposta alto em seu novo lançamento: “Eu Sou Bagulho Doido”.

Criativa, o artista revela que suas inspirações vêm das conversas do dia-a-dia e dos dialetos paraenses. “Às vezes, ouvindo uma conversa, escuto algo bacana e já anoto. Pode ser no banho, na rua, a inspiração vem na hora. É assim que nasceu a música ‘O Bagulho Endoidou’. A palavra vem, e eu a transformo em música”, compartilhou.

Poucas pessoas sabem, mas ao longo de sua carreira, Dourado transitou em diferentes ritmos. Já cantou axé, swingueira e funk. Agora, sonha com um grande feat. com o cantor baiano Leo Santana. Para Dourado, seria a união perfeita entre o pagodão baiano e o tecnobrega paraense.

“Já gravei axé, já misturei muita coisa. Acho que uma parceria com o Leo teria tudo a ver. A gente poderia fazer um som bem dançante, com a nossa cara”, projetou.

Além das músicas voltadas para o circuito das aparelhagens, MC Dourado já compôs jingles eleitorais e músicas para o pop. Hoje, com um estúdio próprio, ele produz com mais agilidade, cercado por uma equipe que colabora na criação e gravação de suas faixas.

Desde a infância, a relação com a arte esteve presente em sua vida. Ele conta que, desde pequeno, gostava de aparecer nos vídeos das festas de família. Aos 12 anos, compôs seu primeiro rap, e quando mostrou a canção ao pai, foi surpreendido pela reação. “Meu pai achou que eu tinha copiado a música, porque estava muito boa. Ali eu percebi que tinha algo especial e nunca mais parei”, contou.

A ligação com o público infantil também é um ponto de destaque em sua carreira. O cantor costuma se apresentar em festas de aniversário. “Recebo muitos vídeos das crianças dançando minhas músicas nas escolas. Isso é muito gratificante”, afirmou.

Single para a COP 30

De olho no futuro e nos grandes eventos que irão movimentar o estado, o cantor também prepara uma música especial para a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será sediada em Belém no final do ano. A faixa, segundo ele, pretende exaltar as belezas do Pará, a hospitalidade do povo e a riqueza cultural da região.

“É uma alegria imensa saber que a COP vai acontecer aqui. Vai trazer visibilidade, movimentar a economia, mostrar tudo de bom que o Pará tem. Estou preparando uma música bem animada, que fala do açaí, do tucupi, do Sírio, das praias e até do nosso clássico Re-Pa. Vai ter ritmo, passinho e aparelhagem”, adiantou o artista com exclusividade.

MC Dourado afirma que se sente realizado em viver da música e agradece ao estado que o acolheu. Ele reconhece que, apesar de ter iniciado sua carreira em São Paulo, foi no Norte que encontrou espaço para se expressar artisticamente e ser reconhecido.

“Às vezes a gente sai do nosso lugar de origem esperando um abraço. E o Pará me deu isso. Me acolheu, acreditou no meu trabalho e me transformou em referência. Por isso, minha gratidão é eterna”, declarou.