Grupo Liberal celebra o Dia do Mídia com evento que une conexões, cultura e inovação

Na noite desta quarta-feira (25), o Grupo Liberal reuniu grandes nomes do mercado publicitário, fornecedores, jornalistas e parceiros em um evento especial para celebrar o Dia do Mídia, uma data simbólica para quem atua nos bastidores da comunicação, mas que exerce um papel essencial no elo entre marcas, veículos e o público.

A iniciativa, que vem se consolidando a cada ano, tem como objetivo valorizar o profissional de mídia e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de troca, inspiração e celebração. Para Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, a ocasião é mais que uma festa, é um momento de fortalecimento do setor.

MC Dourado

“Cada vez mais, nosso mercado publicitário tem se mostrado mais profissional, mais inovador. Esse é um momento de celebrar essa liberdade criativa e toda a força do nosso setor. O Grupo Liberal, como maior do estado, se torna um ponto de convergência para as instituições que atuam na comunicação”.

Camila Santos, gerente de negócios da TV Liberal, reforçou a importância de reconhecer esse profissional que, mesmo atuando muitas vezes nos bastidores, é essencial na engrenagem da comunicação.

“O mídia é quem gera conexão entre o cliente e o veículo. Ele está atrás do planejamento, da estratégia, da audiência. É fundamental que ele seja parabenizado e valorizado por todo o mercado”.

O evento teve como tema central a conexão, palavra que se desdobrou em experiências sensoriais, culturais e gastronômicas. Meg Martins, produtora executiva do Grupo Liberal, foi responsável por idealizar a ambientação e explicou a proposta.

Meg Martins, produtora executiva do Grupo Liberal

“A gente quis trazer essa conexão por meio de elementos naturais, da gastronomia milenar e da arte. Tivemos desde pratos típicos da Amazônia até referências à culinária japonesa, tudo simbolizando essa ponte entre culturas, veículos e pessoas. Foi uma forma de materializar o espírito do conection, com inovação e pertencimento”.

Durante o evento, Ney Messias, diretor de marketing do Grupo Liberal, apresentou três novos projetos que reforçam o posicionamento inovador do grupo. Entre eles, o Palco Liberal, que irá destacar artistas locais; o Repórter Elétrico, com jornalistas circulando em carros elétricos para levar informação com rapidez e sustentabilidade; e a Feira Domênica, que vai transformar o estacionamento do grupo em um espaço de lazer e cultura aos domingos.

Ney Messias, diretor de marketing do Grupo Liberal

“É um momento de descontração e também de negócios. Esses projetos aproximam ainda mais o grupo da comunidade e mostram como a gente está se renovando com propósito”.

A valorização da cultura paraense também esteve no cardápio. O restaurante Ver o Açaí, do chef Maurício Façanha, trouxe pratos que representam o melhor da culinária local, como o pirarucu de casaca, o caldinho de pato no tucupi e o inovador Sonho de Carabau.

“Esse é o melhor momento para mostrar à turma da mídia a força da nossa gastronomia. Cada prato aqui representa um pouco da Amazônia e da nossa identidade”, disse Maurício, entusiasmado.

O evento contou ainda com o apoio de grandes parceiros do mercado. Para Helena Lima, gerente de marketing do Banco da Amazônia, o momento reforça o papel do Grupo Liberal como elo estratégico na região. “O Liberal tem nos ajudado a divulgar os negócios da Amazônia e essa celebração reconhece todos os profissionais que fazem isso acontecer”.

Marcus Pereira, sócio da Gama Comunicação, destacou a importância da relação entre agências, veículos e os profissionais de mídia. “É esse profissional que entende os veículos, as oportunidades e sabe onde alocar o investimento do cliente com responsabilidade. Por isso, celebrar essa conexão é essencial para manter o mercado saudável e estratégico”.

Marcus Pereira, sócio da Gama Comunicação

Nas redes sociais e nas plataformas digitais, o grupo também tem avançado. A diretora de redes sociais e portal do Grupo Liberal, Mary Tupiassu, ressaltou o papel das mídias digitais no reposicionamento do jornalismo na era mobile.

“Estamos conectados com esse movimento mundial. O Liberal hoje já é o maior da Amazônia, e a gente caminha para estar entre os maiores do Brasil. Com estratégias multiplataforma, a gente está presente em todas: portal, Instagram, Twitter, Facebook, e os números mostram nossa força”.

Com música, gastronomia e conteúdo, o evento celebrou muito mais do que o Dia do Mídia, celebrou o futuro da comunicação, as conexões humanas e a inovação como pilar de transformação.

Carabao

Os artistas paraenses Wellen Ávila, Allanzinho, helen Patrícia, Mc Dourado, Benny Pérola Negra e Carabao fizeram o público dançar.

Matheus Sushi

Fornecedores:

Buffet: Restaurante Ver-o-Açaí

Sushi (Mateus Sushiman)

Chef Bola (Ceviche de Turu e Tapioquinha de frito do vaqueiro marajoara) – direto de Soure

Paella Espanhola Chef Nobre

Bolinhos de macaxeira Chef Miguel Lopes – Emporio São Miguel (São João de Pirabas e Castanhal)

Macaxeira frita na hora Chef Miguel Lopes ( “ )

Máquina de Lanche grátis (Vendingmachine Belém)

Sorvete Ice Bode de frutas regionais

Suco Natural Jambu Juice (sabores da Amazônia)

Chopp caribeña

Acordovil

Carrinhos raspa-raspa de frutas regionais com álcool e sem álcool

Tequileiros

Bar com drinks nacionais e importados