Missa dominical na sede de O Liberal reúne comunidade com reflexões sobre fé e presença de Cristo

A tradicional missa dominical realizada na sede do jornal O Liberal, no bairro do Marco, em Belém, foi marcada por momentos de reflexão e partilha espiritual na manhã deste domingo (22/06). Aberta ao público e voltada para a comunidade local, a celebração reuniu fieis e colaboradores do Grupo Liberal no espaço onde semanalmente é montado o altar para a cerimônia religiosa. A missa, que iniciou às 11h, foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco.

Durante a homilia, o padre destacou a importância de reconhecer a presença de Cristo na vida cotidiana. Ele lembrou que Deus nunca se afasta de seus filhos, e que a palavra divina é constante em seu chamado. “A palavra de Deus mostra como Ele vem sempre ao encontro dos seus filhos e filhas. A questão é que muitas vezes temos dificuldades de perceber essa presença, de discernir que é Jesus quem está conosco”, afirmou.

Padre Cláudio reforçou que é preciso aprofundar o conhecimento sobre o verdadeiro Cristo para não confundi-lo com outras referências ou símbolos que possam parecer semelhantes. “Jesus mesmo afirmou que seria rejeitado, torturado, crucificado e morto, mas que ressuscitaria. Quem deseja segui-lo precisa estar disposto a renunciar a si mesmo, ao seu modo de pensar e agir, para ser guiado pela palavra e pelo testemunho dele”, explicou.

Segundo o sacerdote, o caminho da fé exige compromisso com os ensinamentos do Evangelho. Ele alertou que, em um mundo cada vez mais marcado pelo individualismo, é necessário colocar os ensinamentos de Jesus no centro da vida. “Não podemos priorizar nosso próprio ‘eu’, nossas vontades. É o testemunho de Cristo que deve prevalecer na nossa caminhada”, concluiu.