Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin destaca a sintonia com Deus para os cristãos

A partir da narrativa bíblica em Lucas 24, 46-53, no Novo Testamento, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, enfatizou neste domingo (1º) a necessidade de os cristãos estarem sempre em sintonia com Deus, a fim de viverem de fato a fé no Pai Criador — ou seja, praticar o amor ao próximo como ensinado por Jesus Cristo. Nessa passagem das Sagradas Escrituras, é narrada a Ascensão de Jesus Cristo, após as orientações aos apóstolos, tudo inserido no contexto do amor incondicional de Deus pela humanidade.

Reconhecer esse amor divino é estrutural na vida de uma pessoa, como frisou padre Claudio. “Significa entrar na sintonia de Deus e, desse modo, nós vamos nos deixar levar não pela carne, mas pelo Espírito Santo. Portanto, todas as nossas obras se caracterizam por meio dessa sintonia e, reconhecendo como Ele nos ama, nós não podemos deixar de amar o Senhor”, enfatizou o religioso.

Nesse contexto, padre Claudio Pighin ressaltou que, na passagem de Lucas 24, 46-53, referente à Ascensão de Jesus, está o ensinamento de que, na Ascensão, Jesus confirma que é Deus, “que nossa realidade não se restringe a esse plano terrestre, mas que nós somos projetados para uma realidade que pertence a Deus, que vai além daquilo que estamos vendo”. “Por isso, contemplar a Ascensão do Senhor é contemplar uma realidade infinita que nos pertence”, ressaltou.

Santa Missa

Sempre a partir das 11h de cada domingo, o hall de entrada da sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, sedia a celebração da Santa Missa. Esse momento religioso tem atraído uma grande quantidade de pessoas, em faixas etárias diversas, que comparecem ao local para renovar sua fé em Deus.



Santa Missa na sede do Grupo Liberal: aos domingos, às 11h (Foto: O Liberal)

“A Santa Missa que estamos celebrando todos os domingos, e que o senhor bispo (arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa) nos permitiu celebrar, é para mostrar o quanto Jesus é próximo de todos, não exclui ninguém. Então, nesse caso, temos o ponto estratégico do Grupo Liberal, mas também o Liberal mesmo faz parte dessa proximidade de Deus. E também, para as pessoas que estão aqui, ao redor, que às vezes estão longe das igrejas, é mais uma oportunidade para poder viver essa sintonia com Deus”, ressaltou o padre Claudio Pighin.