Missa no Grupo Liberal: sem amar não se consegue ser cristão, diz padre Claudio Pighin

Na celebração da Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, neste domingo (25), o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, destacou a importância de as pessoas praticarem, de fato, o amor ao próximo, por ser essa iniciativa a confirmação de que guardam a Palavra de Deus. A colocação do religioso fundamenta-se na passagem bíblica de João 14, 23-29.

"Para poder guardar a Palavra de Deus, tem que amar. Sem o amor, é impossível conservar essa Palavra, vivê-la. Jesus, sabendo das nossas dificuldades de amar, disse que ia mandar o Espírito Santo. Portanto, quem nos ajuda a guardar essa Palavra de Deus é o Espírito Santo. Hoje, ele é o protagonista que ajuda a lembrar as palavras de Jesus e nos ensina o testemunho de Jesus entre nós", afirmou o padre Claudio Pighin.

Amar é seguir a Palavra de Deus

O Espírito Santo tem o poder de ajudar as pessoas a se lembrarem sempre de que a Palavra de Deus harmoniza o ser humano com toda a Criação. Sem essa Palavra, as pessoas se perdem, ficam sem uma referência segura para encaminhar suas vidas.

"Todas as confusões entre as sociedades, povos, líderes, ocorrem pelo fato de que a Palavra de Deus é ausente. E isso abrange também as confusões com a natureza, porque não se vive a Palavra de Deus, que tudo harmoniza", salientou o padre Claudio.

Ainda que tenha um sentido estrutural nas relações humanas, o amor ainda é um sentimento que encontra muita resistência para ser praticado pelos seres humanos. Acerca dessa dificuldade, o padre Claudio Pighin considerou que "quem nega o amor é porque evidencia o próprio 'eu'".

"Essa pessoa, então, não está disposta a ir ao encontro do outro, em particular, o outro que é Deus, e Deus se manifesta por intermédio das pessoas. Quem ama, nega o próprio 'eu' e vai ao encontro do outro", finalizou o padre Claudio Pighin.

A Missa no Grupo Liberal é celebrada aos domingos, às 11h. A cerimônia é realizada no hall de entrada do prédio-sede do grupo empresarial, no bairro do Marco.