Jovem advogada comemora formatura no Ver-o-Peso e vídeo viraliza nas redes

Aprovada no Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) antes mesmo de colar grau, no 9º semestre do curso de Direito, a jovem advogada Lorrayne Caroline Souza, de 23 anos, viralizou nas redes sociais, na última semana, ao comemorar a formatura de forma inusitada: com um after no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém. O vídeo da carreata com amigos e familiares, que saiu do baile de formatura e terminou no icônico ponto turístico da capital paraense, conquistou internautas pela criatividade e pelo orgulho com que ela exalta a cultura local.

A celebração no Ver-o-Peso foi inspirada em uma paixão antiga da advogada pela cultura paraense e pelas festas de aparelhagem. "Desde muito nova sou apaixonada pela nossa cultura, tanto pelas comidas quanto pela arte. Eu adorava, e ainda adoro, ir ao Comércio, ao Ver-o-Peso, aos pontos turísticos", conta. "Sempre gostei muito de aparelhagem, desde pirralha, ia para festas com os meus pais. Cresci assim, passei boa parte da minha vida nos carnavais de Vigia."

Sobre a repercussão do vídeo viral, Lorrany comenta que não esperava esse alcance. "Postei no TikTok no domingo, uma e meia da tarde, e fui dormir. Quando acordei, já tinham várias pessoas me mandando prints de postagens em páginas de fofoca daqui de Belém." Segundo ela, o objetivo era apenas guardar a lembrança. "Sinceramente, postei para mostrar para minha família. Nunca imaginei que tomaria essa proporção."

Os comentários positivos animaram ainda mais a jovem advogada. "Gosto muito de ler o que as pessoas estão falando. Ver que acharam linda a ideia e que apreciaram o fato de eu valorizar tanto a nossa cultura. Foi tudo muito simbólico", afirma. A comemoração virou referência: "Muita gente comentou que vai se inspirar na minha festa, e isso me deixa muito feliz." Ela conclui com um incentivo: "Quem puder fazer, faça. Vale muito a pena transformar um dia tão importante no que você sempre sonhou."

Trajetória de sucesso: da UFPA à OAB em tempo recorde

A trajetória acadêmica de Lorrany também chama atenção. Aos 16 anos, ingressou na Universidade Federal do Pará (UFPA) e, aos 22, ainda no 9º semestre, foi aprovada na OAB. "Estudei no Rego Barros desde os cinco anos e acabei pulando uma série, por conta do meu desenvolvimento. Fui muito precoce", explica. Apesar do bom desempenho, ela admite que a maturidade foi um desafio no início da faculdade. "Não tinha nenhuma experiência universitária. Tive que aprender na marra, me defender, me proteger de certas situações."

Sobre a OAB, ela destaca que a parte emocional pesa mais que o conteúdo. "Existe uma pressão que o próprio aluno impõe. É difícil lidar com isso. Foram noites e noites estudando, mas deu certo. Passei de primeira nessa prova complicada", lembra."Tem mais a ver com o nervosismo do que com o conteúdo. Muita gente que não passou sabe tudo. Mas o nervosismo atrapalha."

Para estudar, Lorrany focou na prática."Na primeira fase fiz muitos exercícios, resolvi provas antigas, li bastante. Na segunda, foquei no treino de peças. Como escolhi Direito Constitucional, precisei dominar 14 tipos de peças, entender a estrutura de cada uma. Não tem segredo: é treino — e controle de ansiedade."