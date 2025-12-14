Fé e devoção marcam Círio de Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro neste domingo

A manhã deste domingo (14/12) é marcada por fé, tradição e devoção durante o Círio de Nossa Senhora do Ó, que ocorre no distrito de Mosqueiro, em Belém. A procissão começou por volta das 8h30 e reuniu milhares de fiéis que caminham até o Santuário dedicado à padroeira da ilha, na Vila. Esta é a 140ª edição do Círio, uma das mais antigas manifestações religiosas do Pará.

Desde as primeiras horas do dia, moradores se reuniram em frente às próprias casas para prestar homenagens à imagem de Nossa Senhora do Ó, com orações, aplausos e gestos de devoção. O cortejo contou com o tradicional Carro dos Anjos e teve o apoio da Pastoral da Guarda, que auxiliou na organização e segurança dos fiéis ao longo do trajeto.

Entre os devotos estava Murilo Johnson Santana, de 58 anos, trabalhador de serviços gerais, que acompanha o Círio há mais de uma década. Católico, ele destacou a importância da fé e da perseverança na devoção. “Eu acompanho todo ano. Já tenho esse voto há uns 13, 14 anos. É um momento de oração, de fé e de devoção. Eu sou católico, tenho fé”, afirmou, enquanto seguia a procissão com a imagem de Nossa Senhora.

Devoto Murilo Johnson Santana (Thiago Gomes/O Liberal)

A empregada doméstica Rita Silva, de 41 anos, participou do Círio ao lado da família e relatou que a presença neste ano teve um significado ainda mais especial. “Todos os anos a gente acompanha, mas esse é especial pelo meu filho passar por um problema de saúde muito sério. Hoje viemos agradecer, porque ele saiu do hospital e está se recuperando”, contou. Para ela, a devoção à padroeira faz parte da identidade de quem vive na ilha. “É uma grande conquista viver esse momento. Todo ano a gente espera por essa data. Vem gente de fora, de Vigia, de Belém, para confraternizar com a gente. Viva Nossa Senhora do Ó”, disse.

Rita Silva e familiares (Thiago Gomes/O Liberal)

Responsável pela celebração, o pároco reitor do Santuário de Nossa Senhora do Ó, padre Francimar Lopes, destacou o envolvimento da comunidade na preparação do Círio e a força da tradição religiosa em Mosqueiro. “Estou celebrando o Círio pela primeira vez aqui na paróquia. Desde que cheguei, no início do ano, a comunidade vem se preparando para esse momento tão importante. O Círio é o culminar de uma caminhada de evangelização, levando a imagem de Nossa Senhora às famílias e às demais paróquias da arquidiocese”, explicou.

Segundo o padre, a expectativa é de que cerca de 6 mil pessoas participem da procissão. Ele também ressaltou que a devoção à Nossa Senhora do Ó acompanha a história da ilha desde a chegada dos primeiros moradores. “Essa devoção vem com os primeiros habitantes de Mosqueiro, que já traziam esse amor e essa fé em Nossa Senhora”, afirmou.

Com o tema “Salve Maria, Esperança Nossa, Salve!”, o Círio de Nossa Senhora do Ó integra uma programação extensa, iniciada no começo de dezembro com romarias terrestres, fluviais e celebrações religiosas. De acordo com a Arquidiocese de Belém, a festividade segue até o dia 21 de dezembro, com missas, arraial, atrações culturais e outras procissões, destacando a importância religiosa, cultural e social da padroeira para os moradores de Mosqueiro.

Círio de Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro