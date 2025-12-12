Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

Com a descontinuidade de 21 linhas de transporte coletivo convencional a partir da próxima segunda-feira (15/12), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que os cartões Passe Fácil seguem funcionando normalmente em cerca de 1 mil ônibus operados pelas empresas associadas, que atendem praticamente todos os bairros de Belém e da Região Metropolitana. A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França.

A integração oferece economia, com o pagamento de tarifa única de R$ 4,60, e comodidade com ônibus modernos e menos poluentes, além de agilidade. Os usuários devem ficar atentos aos itinerários das linhas já existentes no BRT Metropolitano, que permite integração entre áreas que anteriormente não eram atendidas, como as partes sul e norte de Ananindeua e Marituba, por exemplo.

Segundo o Setransbel, a atual rede de transporte coletivo das empresas associadas oferece ampla cobertura, frequência e capilaridade, com linhas regulares que seguem sendo essenciais para o deslocamento diário da população.

O Sindicato disse também, por meio de nota, que entende que “qualquer mudança precisa preservar a oferta de transporte, manter a frota em operação e garantir o equilíbrio econômico-financeiro necessário ao atendimento contínuo da população”. “O Setransbel reafirma seu compromisso com um transporte coletivo eficiente, acessível e adaptado às necessidades da população de Belém e da Região Metropolitana”, concluiu.

Bilhetagem digital

O BRT Metropolitano possui um sistema de bilhetagem digital exclusivo, o Pra Já. Desenvolvido pela concessionária Autopass, sob a gestão institucional da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon), o sistema oferece três opções de acesso ao transporte: o bilhete digital (QR Code), comprado via Pix no aplicativo Pra Já Metropolitano (disponível para Android e iOS); o cartão físico Pra Já, recarregável pelo aplicativo e nas bilheterias do BRT, onde também pode ser adquirido o bilhete físico com pagamento em dinheiro em espécie.

O sistema também possui vale-transporte e as empresas devem cadastrar seus colaboradores no site https://tclient.inter.belem.orbi.autopasscorp.com/login.

A emissão do cartão físico pode ser feita nos terminais de Marituba e Ananindeua, nas Estações Cidadania de São Brás e dos shoppings Metrópole e Pátio Belém. Há também postos em Castanhal — Semas e Cras Jaderlândia, Benevides — Agência Distrital, Santa Bárbara — Espaço Styllus Produções e Santa Izabel — Praça da Bandeira.

Confira as linhas que serão descontinuadas a partir do dia 15:

Santa Bárbara – São Brás

Benevides – São Brás

Benevides – Castanheira

Murinin – Castanheira

Maguari – Pátio Belém

Maguari – Doca

Aurá – Presidente Vargas

Curuçambá – Pátio Belém

Águas Lindas – Presidente Vargas

Águas Lindas – Ver-o-Peso

Águas Lindas – Pátio Belém

Júlia Seffer – Pátio Belém

Distrito Industrial – Pátio Belém

Ananindeua – Presidente Vargas

Marituba – Pátio Belém (Pirelli/Decouville)

Marituba – Pátio Belém (Mário Couto)

Júlia Seffer – Presidente Vargas

Almir Gabriel – Pátio Belém (São Brás)

Almir Gabriel – Ver-o-Peso

Marituba – Direcional (Doca)

Marituba – Pátio Belém (Cerâmica)