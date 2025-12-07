Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém

Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: vecstock / Freepik)

O Grupo Mais Barato informou, neste domingo (7), que já tomou as medidas cabíveis após a divulgação do caso de metanol em uma bebida vendida em um dos estabelecimentos da rede, em Belém. O engenheiro Flávio Acatauassu, de 63 anos, afirma ter sido contaminado pela substância após consumir uma dose de uísque comprada em uma das unidades do empreendimento, no bairro de Nazaré. Exames médicos comprovaram a existência de metanol no organismo do engenheiro.

VEJA MAIS

image Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico
O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

[[(standard.Article) Exames iniciais de engenheiro contaminado apontam normalidade, mas metanol não foi investigado]]

Diante da repercussão e apurações conduzidas por órgãos de vigilância e saúde, o supermercado se pronunciou publicamente. Em comunicado enviado à reportagem, o Grupo Mais Barato afirma que todas as providências foram tomadas desde que teve conhecimento das informações divulgadas na imprensa.

A nota enviada ao jornal afirma:

O Grupo Mais Barato informa aos seus clientes, parceiros e à sociedade em geral que, diante das informações divulgadas pela imprensa sobre o whisky Red Label adquirido em uma de nossas lojas, todas as medidas cabíveis já foram tomadas.

No entanto, causa-nos estranheza que, mesmo após 30 dias do consumo, a garrafa de whisky em questão não tenha sido disponibilizada para condução de análise técnica, a ser realizada pelas autoridades competentes e essencial para verificar a suposta contaminação.

Ainda assim, os whiskies citados foram recolhidos de nossas prateleiras e estão à disposição dos órgãos competentes. Além disso, acionamos os protocolos de verificação e rastreamento junto ao fornecedor DIAGEO, reconhecido como uma das maiores indústrias de bebidas do mundo e fornecedor dos principais varejistas e distribuidores no estado do Pará.

O Grupo Mais Barato permanece à disposição e colaborando para o esclarecimento completo do caso. Reafirmamos o compromisso com a transparência e a confiança de nossos consumidores.

Medidas

O supermercado reforça, portanto, que as garrafas do mesmo lote foram retiradas de circulação e que está colaborando com a investigação, além de acionar o fornecedor para rastreamento da origem do produto.

Posicionamentos

A reportagem solicitou informações e esclarecimentos à Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), à Polícia Civil, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à Unimed Belém. A Sespa informou que o exame que confirmou metanol foi feito em uma rede particular e, por isso, “ainda não recebeu notificação oficial referente ao caso”. Destacou que, segundo o último boletim disponível, até 9 de outubro de 2025 não havia casos confirmados de intoxicação por metanol no Pará e que o estado mantém vigilância intensificada.

Também foram solicitadas informações para a Polícia Civil, que afirmou “não ter nenhum registro da ocorrência”.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Unimed foram procuradas pelo jornal. Em nota, a Unimed Belém afirmou que “o beneficiário esteve na urgência do Hospital Unimed Prime na data mencionada” e que as informações registradas no prontuário “estão sob análise pela Diretoria de Recursos Próprios e pelos núcleos responsáveis pela qualidade e segurança do paciente”.

A operadora declarou que o exame específico para metanol não foi solicitado porque “os testes específicos para detecção direta de metanol são solicitados apenas quando o quadro clínico se enquadra nos critérios oficiais de caso suspeito, conforme definido pela Nota Técnica nº 01/2025 – DEVS/DVS/SESPA”. Ainda segundo a Unimed, “as análises são feitas por laboratório externo definido pela própria vigilância e Ministério da Saúde destinado para investigação deste tipo de evento, que obrigatoriamente perpassa pelo Lacen ou Ciatox”.

A Unimed acrescentou que segue integralmente a Nota Técnica nº 360/2025 do Ministério da Saúde e a Nota Técnica nº 01/2025 da Sespa, e afirmou ter instaurado “apuração assistencial completa para avaliar a condução do atendimento”.

A instituição também reforçou orientações aos consumidores, como evitar bebidas de procedência desconhecida, procurar atendimento imediato diante de sintomas compatíveis e comunicar suspeitas às autoridades sanitárias, destacando ainda que, “segundo a SESPA, até 09/10/2025 não havia casos confirmados de intoxicação por metanol no Pará, embora o estado esteja em vigilância intensificada”.

image O engenheiro paraense Flávio Acatauassu denuncia um grave caso de contaminação por metanol que teria sido causado pela ingestão de uma dose de uísque adulterado. (Arquivo Pessoal)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bebidas alcoólicas adulteradas com metanol

Metanol
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

uísque

EXCLUSIVO: O Liberal tem acesso ao exame que comprova contaminação por metanol em Belém

Em entrevista exclusiva a O Liberal, o engenheiro paraense Flávio Acatauassu confirma ter sido vítima de bebida com metanol e denúncia negligência médica

07.12.25 7h53

METANOL

Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico

O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

07.12.25 10h00

METANOL

Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém

Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

07.12.25 16h18

ENEM 2025

Jovem de 20 anos formado em TI faz Enem para mudar de área: 'Não gostei'

André Felipe Dias já é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas realizou a prova neste domingo (7) buscando uma vaga em Terapia Ocupacional

07.12.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda