Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

Thaline Silva*
fonte

Apesar da alta da commodity, estabelecimentos da capital paraense ainda buscam evitar repasses significativos ao consumidor (O Liberal/ Cristino Martins)

O aumento no preço do café no mercado internacional já começa a repercutir no dia a dia das cafeterias em Belém. Em março de 2026, a saca de 60 quilos do café arábica é negociada acima de R$ 1.800, impulsionada por problemas climáticos em países produtores e por uma oferta mais restrita no mercado global.

Apesar da alta da commodity, estabelecimentos da capital paraense ainda buscam evitar repasses significativos ao consumidor. Proprietários afirmam que parte do aumento tem sido absorvida pelas próprias cafeterias para manter a competitividade e preservar a experiência do cliente.

VEJA MAIS 

image Comércio de Belém projeta alta de 80% nas vendas de decoração de Páscoa
Lojistas e consumidores da capital investem em produtos que custam a partir de R$ 4,99 para celebrar a data e impulsionar negócios

image Uxi, piquiá, sapotilha: chuvas aumentam oferta de frutas regionais da Amazônia nas feiras de Belém
De muruci a bacuri, feiras locais se movimentam com frutas típicas da estação e preços variam conforme a safra

A empresária Melissa Casimiro afirma que a valorização do café no mercado internacional impacta toda a cadeia produtiva, desde a produção até a logística e distribuição. “O mercado internacional do café passou por uma valorização muito forte nos últimos meses, principalmente do café arábica, devido a fatores climáticos no Brasil e no Vietnã e ao aumento da demanda global”, explica.

Segundo ela, essa pressão nos preços exige maior atenção na gestão da operação. “No dia a dia da cafeteria, isso exige um controle maior de estoque, planejamento de compras e otimização dos processos, para garantir que a qualidade do produto continue alta sem comprometer a operação”, afirma.

imagePara enfrentar a alta, cafeterias têm apostado em combos promocionais, promoções em horários específicos e no lançamento de novas bebidas (O Liberal/ Cristino Martins)

Casimiro explica que apenas uma pequena parcela do aumento foi repassada ao consumidor. A maior parte dos custos adicionais foi absorvida pela operação para evitar impacto imediato nos preços do cardápio. “Um percentual de 2% foi repassado para o consumidor, enquanto cerca de 98% do aumento foi absorvido pela operação para não gerar impacto imediato”, diz.

Mesmo assim, alguns itens precisaram passar por ajustes discretos, com reajustes médios entre 1% e 2%. A estratégia tem sido acompanhar o mercado de forma gradual. “Tentamos evitar repasses bruscos para manter os preços competitivos dentro do segmento de cafés especiais”, afirma.

Estratégias para enfrentar a alta

Para lidar com o aumento da matéria-prima, cafeterias têm adotado diferentes estratégias comerciais. Entre elas estão a criação de combos promocionais, como café acompanhado de pão de queijo ou doces, promoções em horários específicos e o lançamento de novas bebidas especiais. Outra alternativa é apostar em produtos complementares e adicionais, que ajudam a equilibrar a margem de lucro.

Em alguns casos, a relação direta com produtores também ajuda a garantir estabilidade no fornecimento. O empresário Rodrigo Oliveira afirma que trabalha com cafés especiais provenientes de um produtor em Minas Gerais, com quem mantém parceria de longa data. “Minha estratégia é tentar absorver ao máximo essas variações de preço para não impactar o cliente. Não quero que ele veja uma notícia sobre aumento do café e já imagine que vai encontrar preços maiores no cardápio”, diz.

imageSegundo o empresário Rodrigo Oliveira, mesmo quando a margem de lucro diminui, ele procura evitar mudanças frequentes no cardápio (O Liberal/ Cristino Martins)

Segundo ele, a fidelização do público também é um fator importante para sustentar o negócio em momentos de oscilação do mercado. “Quando o cliente entra e gosta da experiência, ele tende a voltar. Temos pessoas que frequentam a cafeteria desde 2020”, afirma.

Mesmo quando a margem diminui, Oliveira diz que procura evitar mudanças frequentes no cardápio. “O café é uma bebida que costuma ter uma margem de lucro interessante. Mesmo que ela diminua um pouco em momentos de alta, ainda é possível absorver parte desses custos”, explica. O empresário acrescenta que reajustes acabam ocorrendo apenas em situações mais extremas e costumam ser feitos de forma gradual.

Consumo segue impulsionado pela experiência

Mesmo com o encarecimento do grão, empresários afirmam que o movimento nas cafeterias ainda não registrou queda significativa. Para muitos consumidores, o café continua sendo um pequeno prazer cotidiano.

A estudante de medicina Lohana Ayres conta que costuma frequentar cafeterias em Belém como forma de lazer. “Faz parte da minha rotina. Gosto de sair com minhas amigas e aproveitar o ambiente”, afirma.

imagePara driblar a alta nos preços, a estudante de medicina Lohana Ayres opta por cafeterias que equilibram qualidade e preços acessíveis (O Liberal/ Cristino Martins)

 

Ela diz que já percebe diferenças de preço entre os estabelecimentos, o que pode influenciar na escolha. “Tem cafeterias que são bem caras e eu acabo não indo. Prefiro lugares que tenham qualidade, mas também um preço mais agradável".

Para empresários do setor, a experiência oferecida — que inclui ambiente, atendimento e convivência social — continua sendo um fator decisivo para atrair e fidelizar clientes, mesmo em um cenário de alta no preço do café.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alta do café

cafeteria

Belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

DEBATES

Belém recebe encontro sobre inovação, bioeconomia e futuro da indústria na Amazônia

Etapa Norte da Jornada Nacional de Inovação da Indústria acontece nos dias 11 e 12 de março

09.03.26 14h42

AVANÇO

Fim da 6x1: cúpula da Câmara avalia que projeto avançará e transição pode estar na Constituição

Integrantes da equipe econômica ouvidos pela reportagem preferiam que o texto da transição viesse em projeto de lei em separado pela facilidade em aprovar.

09.03.26 12h28

Cesta básica

Cesta básica em Belém custa R$ 674 em fevereiro e consome quase 45% do salário mínimo, aponta Dieese

Nos dois primeiros meses de 2026, o custo da cesta básica na capital paraense acumula alta de 1,13%

09.03.26 12h02

CONCURSOS FISCAIS

Com salários de até R$ 37 mil, Brasil tem 14 concursos fiscais abertos e previstos com mil vagas

Oportunidades são para diferentes estados e municípios, com vagas para auditores fiscais, analistas e agentes tributários; destaque para Belém, que pode oferecer 20 vagas imediatas

09.03.26 7h15

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Melhor prevenir

Imposto de Renda 2026: contribuintes já devem se preparar para as novas regras

Contador orienta que organização antecipada de documentos e atenção aos rendimentos podem evitar erros e acelerar restituição

06.03.26 8h00

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

Economia

Supermercado abre mais de 100 vagas de emprego em Belém, Ananindeua e outras cidades do Pará

Oportunidades são para diversas funções operacionais, com inscrição online. Todas as vagas são inclusivas para pessoas com deficiência

04.03.26 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda