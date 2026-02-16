Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Os concursos bancários previstos ou com editais vigentes até 2026 reúnem 1.448 vagas em todo o país, distribuídas entre instituições como Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco do Nordeste, Casa da Moeda, Banco de Brasília e Bandes. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 29.832,94, a depender do cargo e do nível de escolaridade exigido.

O Banco do Nordeste (BNB) tem novo concurso previsto para o cargo de Analista Bancário I, destinado a candidatos de nível médio, com remuneração inicial de R$ 3.788,16.

Atualmente, o banco conta com seleção homologada em 2024, organizada pela Fundação Cesgranrio, válida até 28 de junho de 2026, com possibilidade de prorrogação. O número de vagas do próximo certame ainda será definido.

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) mantém concurso vigente, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com 60 vagas para os cargos de Inspetor e Analista, ambos de nível superior. As remunerações iniciais, à época da publicação do edital, variavam entre R$ 20.924,80 e R$ 29.838,94. A validade do certame segue até 28 de novembro de 2026.

Além disso, a autarquia já solicitou autorização para um novo concurso com 139 vagas, destinadas aos cargos de Inspetor, Analista e Agente Executivo, contemplando níveis médio e superior. A banca organizadora ainda será definida.

O Banco Central do Brasil (Bacen) tem edital vigente, organizado pelo Cebraspe, com 100 vagas imediatas e 200 em cadastro de reserva para o cargo de Auditor, nas áreas de Economia e Finanças e Tecnologia da Informação, ambos de nível superior. Os salários iniciais variavam entre R$ 20.924,80 e R$ 29.832,94.

Para 2026, há solicitação de novo concurso com 560 vagas para os cargos de Auditor, Técnico e Procurador, com exigência de níveis médio e superior. A remuneração inicial pode variar de R$ 7.453,62 a R$ 24.967,31, com lotação prevista em Brasília (DF). A banca organizadora ainda será definida.

A Casa da Moeda do Brasil (CMB) solicitou novo concurso com previsão de 39 vagas para os cargos de Técnico Operacional e Analista de Gestão. As oportunidades contemplam níveis médio e superior, com lotação nacional. A banca ainda não foi definida. No último edital, as remunerações variaram entre R$ 3.749,70 e R$ 9.126,73.

O concurso do Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo) foi homologado em 2024 e permanece válido até julho de 2026. Organizado pelo Idecan, o certame ofertou 12 vagas imediatas e 138 em cadastro de reserva para o cargo de Analista Bancário, de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 9.594,92.

Já o concurso do Banco de Brasília (BRB) está homologado e teve o prazo de validade prorrogado até fevereiro de 2027. Organizado pelo Iades, o certame ofertou 200 vagas para o cargo de Escriturário, de nível médio. A remuneração inicial é de R$ 10.204,91.

