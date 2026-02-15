Capa Jornal Amazônia
Pará impulsiona crescimento do mercado de seguros na Região Norte

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que o estado acompanha uma tendência regional de expansão acima da média nacional projetada até 2026

Fabyo Cruz

O Pará tem se consolidado como um dos principais motores do crescimento do mercado de seguros na Região Norte, impulsionado pela expansão do crédito imobiliário, aumento da frota de veículos e maior consumo de bens duráveis. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que o estado acompanha uma tendência regional de expansão acima da média nacional projetada até 2026, com destaque para o seguro habitacional, automotivo e de garantia estendida.

O maior avanço no Pará foi registrado no seguro habitacional, que cresceu 24% entre janeiro e outubro de 2025, alcançando arrecadação de R$ 48,3 milhões. O resultado reflete o aquecimento do mercado imobiliário e o acesso ampliado ao crédito, especialmente entre famílias que buscam adquirir o primeiro imóvel. O seguro habitacional é obrigatório em financiamentos e cobre danos ao imóvel, como incêndios e desmoronamentos, além de quitar o saldo devedor em caso de morte ou invalidez do mutuário.

Para a presidente da Comissão de Seguro Habitacional da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Elaine Fraqueta, o desempenho revela uma mudança no comportamento da população. “O crescimento do seguro habitacional no Norte reflete uma maior conscientização sobre a importância de proteger o patrimônio e garantir segurança financeira às famílias em um momento de expansão do crédito e do mercado imobiliário”, afirmou.

No segmento automotivo, o Pará também apresentou crescimento relevante, com arrecadação de R$ 598,8 milhões e alta de 6,9% no período analisado. O avanço acompanha o aumento da circulação de veículos e a busca por proteção diante de riscos como acidentes, roubos e danos a terceiros. O seguro automotivo oferece coberturas que permitem a reposição de perdas financeiras e inclui serviços de assistência ao motorista.

Segundo o presidente da Comissão de Seguro Auto da FenSeg, Jaime Soares, o avanço do setor acompanha transformações econômicas e sociais na região. “A evolução do seguro automotivo no Norte acompanha o aumento da mobilidade e reforça o papel do seguro como instrumento essencial de previsibilidade e reposição do patrimônio em um cenário de riscos cada vez mais complexos”, destacou.

Outro indicador do fortalecimento do mercado no Pará é o crescimento da garantia estendida, cuja arrecadação chegou a R$ 89,9 milhões, com aumento de 21,3%. Esse tipo de seguro complementa a garantia de fábrica e cobre defeitos após o término do prazo original, sendo mais utilizado em produtos como eletrodomésticos e eletrônicos.

De acordo com o presidente da Comissão de Seguros Gerais – Afinidades da FenSeg, Sidemar Spricigo, o aumento reflete um consumidor mais atento à proteção financeira. “O desempenho da garantia estendida mostra que o consumidor nortista está mais atento ao planejamento financeiro e à diluição de riscos, especialmente diante dos custos elevados de manutenção e reposição de eletroeletrônicos”, avaliou.

Os dados indicam que o Pará acompanha o movimento de expansão do mercado segurador na Região Norte, impulsionado por fatores como crescimento urbano, maior acesso ao crédito e aumento do consumo. O cenário reforça a consolidação do seguro como instrumento de proteção patrimonial e planejamento financeiro em um contexto de transformação econômica regional.

