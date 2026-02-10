Correios colocam imóvel no Pará à venda como parte do Plano de Reestruturação da estatal

Os Correios iniciam, neste mês de fevereiro, um novo ciclo de venda de imóveis próprios em diferentes regiões do país, incluindo o Pará, como parte do Plano de Reestruturação da estatal. Os primeiros leilões estão programados para os dias 12 e 26 de fevereiro e serão realizados em formato totalmente digital, com participação aberta a pessoas físicas e jurídicas. Ao todo, 21 imóveis serão ofertados nesta fase inicial, entre eles um terreno localizado no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

A medida integra um conjunto de ações voltadas à reorganização financeira da empresa, com o objetivo de reduzir custos fixos e recompor a capacidade de investimento. A expectativa é arrecadar até R$ 1,5 bilhão até dezembro com a alienação de ativos considerados ociosos. Segundo a empresa, os recursos serão direcionados ao fortalecimento das operações, à modernização da infraestrutura logística e à sustentabilidade das atividades no longo prazo.

Entre os imóveis incluídos no primeiro lote está um terreno localizado em Benevides, situado na BR-316, Km 4, Lote 1.017, na Estrada de Benfica, no Distrito de Benfica. O bem encontra-se registrado sob matrícula Nº. 465 no Cartório do Único Ofício da Comarca de Santa Izabel do Pará e possui cadastro municipal Nº. 02.38.032.0896.001.

O ativo possui área total de 62.562 metros quadrados e 747,32 metros quadrados de área construída. Localizado em meio de quadra, o terreno apresenta topografia relativamente plana e formato irregular, inserido em uma área de uso predominantemente comercial e residencial. A proximidade com a capital paraense e a presença de diversos estabelecimentos no entorno ampliam as possibilidades de utilização do espaço para diferentes tipos de investimento.

A região conta com infraestrutura urbana consolidada, incluindo abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, telefonia, iluminação pública e vias pavimentadas. Também há acesso a serviços como coleta de lixo, rede bancária, escolas públicas e privadas, hospital, clínicas e áreas de lazer.

Além do Pará, os leilões contemplam imóveis situados em estados como Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. O portfólio inclui prédios administrativos, complexos operacionais desativados, terrenos, galpões, lojas e apartamentos funcionais. Os valores iniciais variam de R$ 19 mil a R$ 11 milhões.

De acordo com os Correios, a venda dos imóveis não afetará a prestação dos serviços postais à população. A empresa afirma que o plano de reestruturação envolve medidas de curto, médio e longo prazos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro e ampliar a eficiência operacional. O processo inclui a revisão da estrutura patrimonial e a alienação de ativos sem utilização operacional, como forma de reforçar a sustentabilidade e garantir a continuidade das atividades da estatal.