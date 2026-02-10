Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ação da Equatorial Pará amplia acesso à Tarifa Social em bairros de Belém; veja como participar

Iniciativa busca levar atendimento mais próximo das comunidades e facilitar a regularização de pendências

Thaline Silva*

A Equatorial Pará iniciou na segunda-feira (9) uma nova edição da caravana de serviços voltada a moradores dos bairros da Pedreira, Jurunas e do distrito de Outeiro, em Belém. A ação segue até o dia 13 de fevereiro e tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços essenciais, com destaque para o cadastro na Tarifa Social de energia elétrica e iniciativas de economia no consumo.

Durante a caravana, os moradores podem realizar o cadastro na Tarifa Social, que garante até 100% de desconto na tarifa de energia para quem consome até 80 kWh por mês, além de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, considerados mais econômicos. Também estão disponíveis serviços de pagamento de faturas por meio de cartões de débito, crédito ou Pix. Em Outeiro, a ação inclui ainda a coleta de resíduos por meio do programa E+ Reciclagem.

A troca de lâmpadas permite a substituição de até cinco unidades por modelos de LED, que podem gerar economia de até 85% no consumo de energia. Para participar, o cliente deve apresentar a última conta de luz quitada, documentos pessoais e entregar as lâmpadas usadas no momento da troca.

Segundo a Equatorial Pará, a iniciativa busca levar atendimento mais próximo das comunidades e facilitar a regularização de pendências. Para o analista de Relacionamento com o Cliente da concessionária, Cleiton Soares, a presença nos bairros contribui para tornar o atendimento mais ágil. “Além de aproximar a empresa da comunidade, estar presente nos bairros permite entender as necessidades, orientar e resolver pendências dos clientes de forma mais rápida e eficiente”, afirmou.

O que é preciso para participar? 

• Comprovar renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;

• Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado, ou ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC);

• Apresentar documentos pessoais, como RG e CPF;

• Levar uma conta de energia elétrica do titular.

Endereços e serviços

E+ Caravana Belém – Outeiro
• Local: Instituto União das Ilhas – Avenida Nossa Senhora da Conceição, nº 327, Distrito de São João do Outeiro
• Período: 9 a 13 de fevereiro
• Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
• Serviços: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas e coleta de resíduos (E+ Reciclagem)

E+ Caravana Belém – Pedreira
• Local: Centro Comunitário Unidos Venceremos (CCUV) – Rua Nova, nº 526, bairro da Pedreira
• Período: 9 a 13 de fevereiro
• Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
• Serviços: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas

E+ Caravana Belém – Jurunas
• Local: Associação da Comunidade de Base do Jurunas (Cobajur) – Passagem São Silvestre, nº 17, bairro do Jurunas
• Período: 9 a 13 de fevereiro
• Horário: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
• Serviços: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social e pagamento de faturas

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

.
Ação da Equatorial Pará amplia acesso à Tarifa Social em bairros de Belém; veja como participar

